Центральный матч тура в Англии: "МЮ" и "Челси" сохранили интригу
"Манчестер Юнайтед" и "Челси" сыграли вничью, команда Сульшера сохранила шансы на зону Лиги чемпионов
"Манчестер Юнайтед" разошелся миром с "Челси" в домашнем матче 36-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча, прошедшая в воскресенье в Манчестере, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев голом отметился Хуан Мата (11-я минута), у гостей отличился Маркос Алонсо (43).
"Манчестер Юнайтед" с 65 очками занимает шестое место в турнирной таблице, "Челси" (68) идет на четвертой строчке в зоне Лиги чемпионов. "МЮ" сохранил теоретические шансы на попадание в зону ЛЧ.
Обзор матча "МЮ" – "Челси" – 1:1
Ранее в воскресенье "Манчестер Сити" с помощью Зинченко выиграл 12-й матч в Премьер-лиге подряд. Команда Хосепа Гвардиолы на выезде победила "Бернли" со счетом 1:0 и вновь возглавила турнирную таблицу чемпионата Англии.
Напомним, что в другом поединке 36 тура "Лестер" на своем поле разгромил "Арсенал" со счетом 3:0. Это поражение может стоить лондонскому клубу участия в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
Турнирная таблица чемпионата Англии:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|36
|30
|2
|4
|90-22
|92
|2
|ЛИВЕРПУЛЬ
|36
|28
|7
|1
|84-20
|91
|3
|ТОТТЕНХЭМ
|36
|23
|1
|12
|65-36
|70
|4
|ЧЕЛСИ
|36
|20
|8
|8
|60-39
|68
|5
|АРСЕНАЛ
|36
|20
|6
|10
|69-49
|66
|6
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|36
|19
|8
|9
|64-51
|65
|7
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|36
|15
|9
|12
|46-44
|54
|8
|ЛЕСТЕР
|36
|15
|6
|15
|51-47
|51
|9
|ЭВЕРТОН
|36
|14
|8
|14
|50-44
|50
|10
|УОТФОРД
|36
|14
|8
|14
|51-52
|50
|11
|ВЕСТ ХЭМ
|36
|13
|7
|16
|45-54
|46
|12
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|36
|12
|7
|17
|43-48
|43
|13
|НЬЮКАСЛ
|36
|11
|9
|16
|36-45
|42
|14
|БОРНМУТ
|36
|12
|6
|18
|52-65
|42
|15
|БЕРНЛИ
|36
|11
|7
|18
|44-63
|40
|16
|САУТГЕМПТОН
|36
|9
|11
|16
|44-61
|38
|17
|БРАЙТОН
|36
|9
|8
|19
|33-55
|35
|18
|КАРДИФФ СИТИ
|36
|9
|4
|23
|30-66
|31
|19
|ФУЛХЭМ
|36
|7
|5
|24
|34-76
|26
|20
|ХАДДЕРСФИЛД
|36
|3
|5
|28
|20-74
|14
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