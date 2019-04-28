Центральный матч тура в Англии: "МЮ" и "Челси" сохранили интригу

"Манчестер Юнайтед" и "Челси" сыграли вничью, команда Сульшера сохранила шансы на зону Лиги чемпионов

"МЮ" и "Челси" сыграли вничью - 1:1. Фото: AFP

"Манчестер Юнайтед" разошелся миром с "Челси" в домашнем матче 36-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча, прошедшая в воскресенье в Манчестере, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев голом отметился Хуан Мата (11-я минута), у гостей отличился Маркос Алонсо (43).

"Манчестер Юнайтед" с 65 очками занимает шестое место в турнирной таблице, "Челси" (68) идет на четвертой строчке в зоне Лиги чемпионов. "МЮ" сохранил теоретические шансы на попадание в зону ЛЧ.

Обзор матча "МЮ" – "Челси" – 1:1

Ранее в воскресенье "Манчестер Сити" с помощью Зинченко выиграл 12-й матч в Премьер-лиге подряд. Команда Хосепа Гвардиолы на выезде победила "Бернли" со счетом 1:0 и вновь возглавила турнирную таблицу чемпионата Англии.

Напомним, что в другом поединке 36 тура "Лестер" на своем поле разгромил "Арсенал" со счетом 3:0. Это поражение может стоить лондонскому клубу участия в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Турнирная таблица чемпионата Англии:

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 МАНЧЕСТЕР СИТИ 36 30 2 4 90-22 92 2 ЛИВЕРПУЛЬ 36 28 7 1 84-20 91 3 ТОТТЕНХЭМ 36 23 1 12 65-36 70 4 ЧЕЛСИ 36 20 8 8 60-39 68 5 АРСЕНАЛ 36 20 6 10 69-49 66 6 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 36 19 8 9 64-51 65 7 ВУЛВЕРХЭМПТОН 36 15 9 12 46-44 54 8 ЛЕСТЕР 36 15 6 15 51-47 51 9 ЭВЕРТОН 36 14 8 14 50-44 50 10 УОТФОРД 36 14 8 14 51-52 50 11 ВЕСТ ХЭМ 36 13 7 16 45-54 46 12 КРИСТАЛ ПЭЛАС 36 12 7 17 43-48 43 13 НЬЮКАСЛ 36 11 9 16 36-45 42 14 БОРНМУТ 36 12 6 18 52-65 42 15 БЕРНЛИ 36 11 7 18 44-63 40 16 САУТГЕМПТОН 36 9 11 16 44-61 38 17 БРАЙТОН 36 9 8 19 33-55 35 18 КАРДИФФ СИТИ 36 9 4 23 30-66 31 19 ФУЛХЭМ 36 7 5 24 34-76 26 20 ХАДДЕРСФИЛД 36 3 5 28 20-74 14

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