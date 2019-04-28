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Центральный матч тура в Англии: "МЮ" и "Челси" сохранили интригу

28 апреля, 21:15

"Манчестер Юнайтед" и "Челси" сыграли вничью, команда Сульшера сохранила шансы на зону Лиги чемпионов

"МЮ" и "Челси" сыграли вничью - 1:1
"МЮ" и "Челси" сыграли вничью - 1:1. Фото: AFP

"Манчестер Юнайтед" разошелся миром с "Челси" в домашнем матче 36-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча, прошедшая в воскресенье в Манчестере, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев голом отметился Хуан Мата (11-я минута), у гостей отличился Маркос Алонсо (43).

"Манчестер Юнайтед" с 65 очками занимает шестое место в турнирной таблице, "Челси" (68) идет на четвертой строчке в зоне Лиги чемпионов. "МЮ" сохранил теоретические шансы на попадание в зону ЛЧ.

Обзор матча "МЮ" – "Челси" – 1:1

Ранее в воскресенье "Манчестер Сити" с помощью Зинченко выиграл 12-й матч в Премьер-лиге подряд. Команда Хосепа Гвардиолы на выезде победила "Бернли" со счетом 1:0 и вновь возглавила турнирную таблицу чемпионата Англии.

Напомним, что в другом поединке 36 тура "Лестер" на своем поле разгромил "Арсенал" со счетом 3:0. Это поражение может стоить лондонскому клубу участия в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Турнирная таблица чемпионата Англии:

М КлубИВНПМячиОчки
1 МАНЧЕСТЕР СИТИ36302490-2292
2 ЛИВЕРПУЛЬ36287184-2091
3 ТОТТЕНХЭМ362311265-3670
4 ЧЕЛСИ36208860-3968
5 АРСЕНАЛ362061069-4966
6 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД36198964-5165
7 ВУЛВЕРХЭМПТОН361591246-4454
8 ЛЕСТЕР361561551-4751
9 ЭВЕРТОН361481450-4450
10 УОТФОРД361481451-5250
11 ВЕСТ ХЭМ361371645-5446
12 КРИСТАЛ ПЭЛАС361271743-4843
13 НЬЮКАСЛ361191636-4542
14 БОРНМУТ361261852-6542
15 БЕРНЛИ361171844-6340
16 САУТГЕМПТОН369111644-6138
17 БРАЙТОН36981933-5535
18 КАРДИФФ СИТИ36942330-6631
19 ФУЛХЭМ36752434-7626
20 ХАДДЕРСФИЛД36352820-7414

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Сегодня|Спорт

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