Церемония вручения наград ФИФА пройдет в "Ла Скала"

Впервые в Милане будут награждать лучших игроков и тренеров мира

Театр "Ла Скала" в Милане.

Церемония вручения наград ФИФА пройдет в "Ла Скала" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/dc8/33b/5c5dc833b0fa6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/dc8/33b/5c5dc833b0fa6.jpg 2019-02-08T20:19:42+02:00 Футбол Впервые в Милане будут награждать лучших игроков и тренеров мира

Церемония вручения наград ФИФА The Best в 2019 году впервые пройдет в Милане (Италия). Мероприятие, на котором будут вручаться награды по итогам сезона, состоится в театре "Ла Скала" 23 сентября 2019 года.

Напомним, что церемонии вручения наград ФИФА в 2017-м и 2018 годах проходили в столице Великобритании - Лондоне.

Приз лучшему игроку в 2018 году достался полузащитнику "Реала" и сборной Хорватии Луке Модричу. На прошедшем чемпионате мира он дошел со сборной Хорватии до финала и стал обладателем награды "Золотой мяч", которая вручается лучшему игроку турнира. В минувшем сезоне он сыграл 43 матча за "Реал" и забил два гола.

Лучшей футболисткой года была признана Марта из Бразилии. Она уже выигрывала эту награду в 2006, 2007, 2008, 2009 и 2010 годах.

Напомним, что лучшим тренером года был признан главный тренер сборной Франции Дидье Дешам, а вратарем – Тибо Курута. Также определился лучший тренер года в женском футболе.

Награду Ференца Пушкаша за лучший гол сезона выиграл Мохамед Салах за мяч в ворота "Эвертона".

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