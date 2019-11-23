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Чары Моуринью и вызов Лэмпарда: прогноз, расписание и результаты 13-го тура чемпионата Англии

23 ноября, 23:15

Все о поединках 13-го тура чемпионата Англии - расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

Жозе Моуринью

Жозе Моуринью / Фото: Reuters

В этот уикэнд в чемпионате Англии по футболу пройдут поединки 13-го тура Премьер-лиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Ранее мы сообщали, что тренер "Тоттенхэма" Моуринью "крадет" Ибрагимовича у "Милана".

Суббота, 23 ноября
14:30 "Вест Хэм" – "Тоттенхэм" -2:3
Букмекеры: 4.50 – 4.20 – 1.72

17:00 "Арсенал" – "Саутгемптон" -2:2
Букмекеры: 1.44 – 4.75 – 7.0

17:00 "Брайтон" – "Лестер" -0:2
Букмекеры: 3.75 – 3.5 – 2.0

17:00 "Борнмут" – "Вулверхэмптон" -1:2
Букмекеры: 3.0 – 3.25 – 2.55

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17:00 "Кристал Пэлас" – "Ливерпуль" – 1:2
Букмекеры: 7.00 – 4.2 – 1.47

17:00 "Уотфорд" – "Бернли" – 0:3
Букмекеры: 2.25 – 3.25 – 3.4

В тренде
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17:00 "Эвертон" – "Норвич" – 0:2
Букмекеры: 1.35 – 5.25 – 8.5

19:30 "Манчестер Сити" – "Челси"-2:1
Букмекеры: 1.38 – 5.25 – 7.5

Воскресенье, 24 ноября
18:30 "Шеффилд Юнайтед" – "Манчестер Юнайтед" - Setanta
Букмекеры: 3.4 – 3.4 – 2.15

Понедельник, 25 ноября
22:00 "Астон Вилла" – "Ньюкасл"
Букмекеры: 2.05 – 3.5 – 3.6

Турнирная таблица

МКлубИВНПМячиОчки
1ЛИВЕРПУЛЬ13121030-1137
2ЛЕСТЕР1392231-829
3МАНЧЕСТЕР СИТИ1391337-1428
4ЧЕЛСИ1382328-1926
5ВУЛВЕРХЭМПТОН1347218-1619
6БЕРНЛИ1353520-1818
7АРСЕНАЛ1346318-1918
8ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД1245313-917
9ТОТТЕНХЭМ1345421-1917
10МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД1244416-1216
11БОРНМУТ1344516-1716
12БРАЙТОН1343615-1915
13НЬЮКАСЛ1243511-1815
14КРИСТАЛ ПЭЛАС1343611-1815
15ЭВЕРТОН1342713-2014
16ВЕСТ ХЭМ1334616-2313
17АСТОН ВИЛЛА1232717-2011
18НОРВИЧ1331913-2810
19САУТГЕМПТОН1323813-319
20УОТФОРД131578-268

Смотрите также матч "Тоттенхэма" против "Црвены Звезды" в Лиге чемпионов – 4:0

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расписание чемпионат Англии Жозе Моуринью Тоттенхэм Фрэнк Лэмпард

Источник: Сегодня|Спорт

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