Чары Моуринью и вызов Лэмпарда: прогноз, расписание и результаты 13-го тура чемпионата Англии

В этот уикэнд в чемпионате Англии по футболу пройдут поединки 13-го тура Премьер-лиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Ранее мы сообщали, что тренер "Тоттенхэма" Моуринью "крадет" Ибрагимовича у "Милана".
Суббота, 23 ноября
14:30 "Вест Хэм" – "Тоттенхэм" -2:3
Букмекеры: 4.50 – 4.20 – 1.72
17:00 "Арсенал" – "Саутгемптон" -2:2
Букмекеры: 1.44 – 4.75 – 7.0
17:00 "Брайтон" – "Лестер" -0:2
Букмекеры: 3.75 – 3.5 – 2.0
17:00 "Борнмут" – "Вулверхэмптон" -1:2
Букмекеры: 3.0 – 3.25 – 2.55
17:00 "Кристал Пэлас" – "Ливерпуль" – 1:2
Букмекеры: 7.00 – 4.2 – 1.47
17:00 "Уотфорд" – "Бернли" – 0:3
Букмекеры: 2.25 – 3.25 – 3.4
17:00 "Эвертон" – "Норвич" – 0:2
Букмекеры: 1.35 – 5.25 – 8.5
19:30 "Манчестер Сити" – "Челси"-2:1
Букмекеры: 1.38 – 5.25 – 7.5
Воскресенье, 24 ноября
18:30 "Шеффилд Юнайтед" – "Манчестер Юнайтед" - Setanta
Букмекеры: 3.4 – 3.4 – 2.15
Понедельник, 25 ноября
22:00 "Астон Вилла" – "Ньюкасл"
Букмекеры: 2.05 – 3.5 – 3.6
Турнирная таблица
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ЛИВЕРПУЛЬ
|13
|12
|1
|0
|30-11
|37
|2
|ЛЕСТЕР
|13
|9
|2
|2
|31-8
|29
|3
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|13
|9
|1
|3
|37-14
|28
|4
|ЧЕЛСИ
|13
|8
|2
|3
|28-19
|26
|5
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|13
|4
|7
|2
|18-16
|19
|6
|БЕРНЛИ
|13
|5
|3
|5
|20-18
|18
|7
|АРСЕНАЛ
|13
|4
|6
|3
|18-19
|18
|8
|ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД
|12
|4
|5
|3
|13-9
|17
|9
|ТОТТЕНХЭМ
|13
|4
|5
|4
|21-19
|17
|10
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|12
|4
|4
|4
|16-12
|16
|11
|БОРНМУТ
|13
|4
|4
|5
|16-17
|16
|12
|БРАЙТОН
|13
|4
|3
|6
|15-19
|15
|13
|НЬЮКАСЛ
|12
|4
|3
|5
|11-18
|15
|14
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|13
|4
|3
|6
|11-18
|15
|15
|ЭВЕРТОН
|13
|4
|2
|7
|13-20
|14
|16
|ВЕСТ ХЭМ
|13
|3
|4
|6
|16-23
|13
|17
|АСТОН ВИЛЛА
|12
|3
|2
|7
|17-20
|11
|18
|НОРВИЧ
|13
|3
|1
|9
|13-28
|10
|19
|САУТГЕМПТОН
|13
|2
|3
|8
|13-31
|9
|20
|УОТФОРД
|13
|1
|5
|7
|8-26
|8
Смотрите также матч "Тоттенхэма" против "Црвены Звезды" в Лиге чемпионов – 4:0
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк