Чары Моуринью и вызов Лэмпарда: прогноз, расписание и результаты 13-го тура чемпионата Англии

Все о поединках 13-го тура чемпионата Англии - расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

Жозе Моуринью / Фото: Reuters

В этот уикэнд в чемпионате Англии по футболу пройдут поединки 13-го тура Премьер-лиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Ранее мы сообщали, что тренер "Тоттенхэма" Моуринью "крадет" Ибрагимовича у "Милана".

Суббота, 23 ноября

14:30 "Вест Хэм" – "Тоттенхэм" -2:3

Букмекеры: 4.50 – 4.20 – 1.72

17:00 "Арсенал" – "Саутгемптон" -2:2

Букмекеры: 1.44 – 4.75 – 7.0

17:00 "Брайтон" – "Лестер" -0:2

Букмекеры: 3.75 – 3.5 – 2.0

17:00 "Борнмут" – "Вулверхэмптон" -1:2

Букмекеры: 3.0 – 3.25 – 2.55

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17:00 "Кристал Пэлас" – "Ливерпуль" – 1:2

Букмекеры: 7.00 – 4.2 – 1.47

17:00 "Уотфорд" – "Бернли" – 0:3

Букмекеры: 2.25 – 3.25 – 3.4

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17:00 "Эвертон" – "Норвич" – 0:2

Букмекеры: 1.35 – 5.25 – 8.5

19:30 "Манчестер Сити" – "Челси"-2:1

Букмекеры: 1.38 – 5.25 – 7.5

Воскресенье, 24 ноября

18:30 "Шеффилд Юнайтед" – "Манчестер Юнайтед" - Setanta

Букмекеры: 3.4 – 3.4 – 2.15

Понедельник, 25 ноября

22:00 "Астон Вилла" – "Ньюкасл"

Букмекеры: 2.05 – 3.5 – 3.6

Турнирная таблица

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ЛИВЕРПУЛЬ 13 12 1 0 30-11 37 2 ЛЕСТЕР 13 9 2 2 31-8 29 3 МАНЧЕСТЕР СИТИ 13 9 1 3 37-14 28 4 ЧЕЛСИ 13 8 2 3 28-19 26 5 ВУЛВЕРХЭМПТОН 13 4 7 2 18-16 19 6 БЕРНЛИ 13 5 3 5 20-18 18 7 АРСЕНАЛ 13 4 6 3 18-19 18 8 ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД 12 4 5 3 13-9 17 9 ТОТТЕНХЭМ 13 4 5 4 21-19 17 10 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 12 4 4 4 16-12 16 11 БОРНМУТ 13 4 4 5 16-17 16 12 БРАЙТОН 13 4 3 6 15-19 15 13 НЬЮКАСЛ 12 4 3 5 11-18 15 14 КРИСТАЛ ПЭЛАС 13 4 3 6 11-18 15 15 ЭВЕРТОН 13 4 2 7 13-20 14 16 ВЕСТ ХЭМ 13 3 4 6 16-23 13 17 АСТОН ВИЛЛА 12 3 2 7 17-20 11 18 НОРВИЧ 13 3 1 9 13-28 10 19 САУТГЕМПТОН 13 2 3 8 13-31 9 20 УОТФОРД 13 1 5 7 8-26 8

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