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"Чего-то про Украину все молчат": звездный футболист удивился новым трендам российского ТВ

11 апреля, 21:25

Богдан Юрков

17 лет назад Вадим Евсеев орал в телевизионную камеру маты, а теперь недоумевает по поводу "украинской" темы

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев поделился мнением о теперешнем российском телевидении, выразив удивление малому, на его взгляд, присутствию в нем новостей, связанных с Украиной.

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"Телевизор редко включаю. Я не активный пользователь. У нас сейчас чего-то про Украину все молчат, а три месяца назад только про нее говорили. У нас показывают то, что дает рейтинги", – сказал Вадим Евсеев в комментарии порталу "Чемпионат"

Вадим Евсеев

Вадим Евсеев / Фото: Getty Images

Отметим, что Вадим Евсеев возглавляет "Уфу" с марта 2019 года. Ранее специалист работал в "СКА-Хабаровске", "Анжи", "Амкаре" и "Текстильщике". Но известен, прежде всего, благодаря фразе, сказанной после победного матча за выход на Евро-2004 с Уэльсом. Тогда Евсеев, ставший автором единственного гола, прокричал в камеру: "Х** вам!"

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Ранее мы писали, что против коронавирусной слежки в России выступил звездный теннисист. Евгений Кафельников, который в свое время был первой ракеткой мира, "зарубился" в Twitter с властями Москвы.

Смотрите, как украинский боец ​​одолел на ринге россиянина Алексея Ульянова:

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Россия ТВ чемпионат России Вадим Евсеев

Источники: Championat.ru , Сегодня|Спорт

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