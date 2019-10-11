Чехия – Англия: онлайн матча отбора на Евро-2020

/ Фото: AFP

В пятницу, 11 октября, в Праге на "Эден Арене" состоится матч отборочного турнира на чемпионат Европы: сборная Чехии встретится с командой Англии. Матч начнется в 21:45 по киевскому времени. На нашем сайте пройдет онлайн трансляция матча с описанием всех опасных моментов и видео голов.

ОНЛАЙН МАТЧА ЧЕХИЯ – АНГЛИЯ – 0:0

Сборная Англии является безоговорочным фаворитом группы А – они выиграли все четыре предыдущих матча в отборе и не собираются останавливаться. В этом уверены и букмекеры: коэффициент на победу команды Гарета Саутгейта – 1.16, на ничью – 4.00, на победу Чехии – 5.75.

Впрочем, Чехия не собирается сдаваться еще до боя. Бывший соперник Украины по Лиге наций намерен до последнего бороться за вторую путевку на чемпионат Европы. Главным их конкурентом является команда Косово, отстающая на один балл, с ними они сыграют за тур до финиша отборочного турнира.

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N Команды И В Н П М О 1 АНГЛИЯ 4 4 0 0 19-4 12 2 ЧЕХИЯ 5 3 0 2 9-8 9 3 КОСОВО 5 2 2 1 10-10 8 4 ЧЕРНОГОРИЯ 5 0 2 3 3-12 2 5 БОЛГАРИЯ 5 0 2 3 5-11 2

Ранее Англия и Чехии встречались четыре раза. Дважды победу одержала Англия, в том числе разгромную со счетом 5:0 в текущем отборе, а в активе Чехии лишь ничья.

Напомним, что сегодня свой матч проведет и сборная Украины. В Харькове команда Андрея Шевченко встретится с главным аутсайдером группы Литвой. Украина – Литва онлайн можно смотреть на нашем сайте.

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