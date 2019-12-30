Человек-реклама: Роналду больше всех среди футболистов заработал в Instagram в 2019 году

Нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду стал лидером среди футболистов по уровню заработка в Instagram в 2019 году. Португалец заработал 47,8 миллионов долларов за 49 рекламных постов, сообщает sportbible. На втором месте в топ-5 значится капитан "Барселоны" Лионель Месси. Замыкает первую тройку экс-игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм.
Топ-5 футболистов по уровню дохода в Instagram в 2019 году:
- 1. Криштиану Роналду – 47,8 миллиона долларов (49 рекламных объявлений)
- 2. Лионель Месси – 23,3 миллиона долларов (36 рекламных объявлений)
- 3. Дэвид Бекхэм – 10,7 миллиона долларов (30 рекламных объявлений)
- 4. Неймар – 7,2 миллиона долларов (10 рекламных объявлений)
- 5. Златан Ибрагимович – 4 миллиона долларов (20 рекламных постов)
Напомним, что на днях Роналду сыграл в футбол с родившимся без ног мальчиком из Казахстана. Позже португальский футболист сфотографировался с ним на память.
Также сообщалось, что Роналду выдал худший за десятилетие показатель результативности. Криштиану забил в этом году 39 голов. Свой рекорд результативности, 69 голов, Роналду установил в 2013 году. С тех пор ежегодно его результативность снижается.
Смотрите феноменальный гол Роналду с третьего этажа:
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