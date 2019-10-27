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Человек в маске помог "стае" экс-тренера "Шахтера" обыграть команду, которой отказал Шевченко

27 октября, 21:53

"Рома" одолела "Милан" со счетом 2:1 - смотрите видео голов и самых ярких фото поединка Серии А

Эдин Джеко забил один из голов "Ромы"

Эдин Джеко забил один из голов "Ромы" / Фото: Getty Images

В матче девятого тура чемпионата Италии "Рома" экс-тренера "Шахтера" Паулу Фонсеки обыграла дома "Милан", который отказался этой осенью возглавить Андрей Шевченко, со счетом 2:1.

Обзор матча "Рома" – "Милан" (2:1)

Боснийский нападающий "Ромы" Эдин Джеко, играющий в защитной маске после операции в связи с травмой скуловой кости, открыл счет в матче с "Миланом" на 38-й минуте. Во втором тайме "россонери" отыгрались благодаря голу летнего новичка Тео Эрнандеса. Однако уже через три минуты Николо Дзаньоло снова вывел "Рому" вперед, принеся "волкам" победу 2:1 и переход с шестой на пятую строчку турнирной таблицы Серии А.

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Автор первого гола "Ромы" Эдин Джеко

Тренер "Ромы" Паулу Фонсека

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Тренер "Милана" Стефано Пиоли

Рома – Милан – 2:1
Голы: Джеко, 38, Дзаньоло, 58 – Эрнандес, 55
Рома: Пау Лопес – Спинаццола (Четин, 77), Смоллинг, Фасио, Коларов – Манчини – Дзаньоло (Сантон, 83), Пасторе, Верету, Перотти (Антонуччи, 53) – Джеко
Милан: Доннарумма – Конти (Калабрия, 52), Мусаккьо, Романьоли, Эрнандес – Пакета (Пентек, 63), Билья (Беннасер, 72), Кессье – Сусо, Леау, Чалханоглу
Предупреждения:Манчини, Антонуччи, Четин, Коларов – Мусаккьо, Билья, Чалханоглу, Романьоли

Как мы писали ранее, Шварценеггер назвал единственного футболиста, достойного прозвища Терминатор. Арни указал на игрока из чемпионата Италии – форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду, которого сборная Украины недавно одолела в отборе на Евро-2020.

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Милан Италия видео голов чемпионат Италии Рома Италия Паулу Фонсека

Источник: Сегодня|Спорт

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