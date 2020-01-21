"Челси" – "Арсенал": где смотреть матч чемпионата Англии

Список трансляций матча 24-го тура Премьер-лиги на ТВ и в интернете

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Во вторник, 21 января, "Челси" сыграет с "Арсеналом" в лондонском дерби. Матч пройдет в рамках 24-го тура чемпионата Англии и состоится на стадионе "Стэмфорд Бридж". Поединок начнется в 22:15 по киевскому времени. В прямой трансляции в Украине матч "Челси" – "Арсенал" покажет Setanta Украина, а владельцы спутникового ТВ смогут посмотреть встречу и на других каналах. "Челси" – "Арсенал" смотреть онлайн можно на нашем сайте.

Челси занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а "Арсенал" идет десятым, поэтому в турнирном плане эти команды друг другу не соперник, во всяком случае сейчас. Тем не менее, никто не отменял принципиальный статус двух столичных грандов.

Правда, букмекеры не верят, что номинальные гости смогут создать сегодня проблемы для "Челси": коэффициент на победу команды Фрэнка Лэмпарда – 1.75, на ничью – 3.90, на победу "Арсенала" – 4.75.

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Где смотреть матч "Челси" – "Арсенал":

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Setanta Украина

Setanta Казахстан

Беларусь 5

Canal+ (Польша)

Digi Sport 1 (Венгрия)

Cosmote Sport 1 (Греция)

BT Sport 1 (Великобритания)

Premier Sport HD (Чехия/Словакия)

S Sport (Турция)

Sport 2 (Израиль)

Sport TV3 (Португалия)

SportKlub 1 (Хорватия/Черногория/Сербия/Словения)

SuperSport 2 (Албания)

TV2 Sport Premium (Норвегия)

ViaPlay (Дания/Финляндия/Швеция)

Viasat Jalkapallo (Финляндия)

Xee HD (Дания)

Ziggo Sport Voetbal (Нидерланды)

Смотрите, как "Челси" и "Арсенал" играли между собой в финале Лиги Европы:

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