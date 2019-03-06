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"Челси" – "Динамо": у Соля операция в Барселоне, у Сарри советы по тактике

Сегодня, 09:35

У киевлян проблемы с нападающими, а у тренера лондонцев проблемы с адаптацией

Соль забил в прошлом раунде победный гол "Олимпиакосу"
Соль забил в прошлом раунде победный гол "Олимпиакосу". Фото: AFP
"Челси" – "Динамо": у Соля операция в Барселоне, у Сарри советы по тактике //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/f78/1fc/5c7f781fc1207.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/f78/1fc/5c7f781fc1207.jpg Футбол У киевлян проблемы с нападающими, а у тренера лондонцев проблемы с адаптацией

Сегодня пройдет операция на плече у форварда "Динамо" Франа Соля. Врач киевлян Леонид Миронов рассказал, что испанца обследовал в Барселоне профессор Рамон Кугат, для проведения операции из США вызван специалист по лечению травм плечевого сустава - он будет ассистировать Рамону. Сразу после матча с "Десной", в котором травмировался Соль, предполагали, что он выбыл на два месяца. Но вчера Миронов был более осторожен: "Подобные травмы крайне редки у футболистов. Сроки реабилитации станут ясны после артроскопии". Зато дал прогнозные сроки на реабилитацию Артема Беседина: еще полтора месяца. 

А завтра в Лондоне против "Челси" у киевлян на острие выйдет 20-летний Русин или 19-летний Супряга. Больше центрфорвардов в заявке на Лигу Европы нет. Хотя, конечно, есть возможность для дерзких креативов (Гармаш, Цитаишвили или вообще без центрнапа).

А чем сейчас дышит "Челси"? Ну, например, защитник Рудигер рассказал, в какой момент кошмарное начало года ("синие" проигрывали каждый второй матч) стало превращаться в позитив (выиграны два последних, лондонские дерби с "Тоттенхэмом" и "Фулхэмом"). Когда тренер Маурицио Сарри перестал навязывать свои схемы и согласился, что в Англии играют по-другому: "Всем нужно время на адаптацию, в том числе и коучу. Изменения начались с той игры против "МанСити". Мы играли высоко, мы прессинговали, бегали за мячом и вы видели, чем все закончилось (0:6). Теперь мы играем по-другому". А Daily Mail сообщил, как именно Сарри вернул поддержку игроков: тренер привлек звезд команды к обсуждению тактики. Игра стала более прагматичной. 

Впрочем блиставший когда-то в АПЛ Робер Пирес считает, что дни итальянца в Лондоне сочтены: "Будет странно, если мы увидим Сарри в "Челси" в следующем сезоне. Думаю, Зидан - отличный вариант для этого клуба. Он будет контролировать раздевалку. Он победитель и воин. И у него большие успехи в ЛЧ, что привлекательно для владельца "Челси".

Анонс матча "Челси" – "Динамо":

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Тег Лига Европы, Динамо Киев, Челси Лондон

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АВТОР:

Артем Стинговский

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