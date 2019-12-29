Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,69
26,42

"Челси" добыл волевую победу над "Арсеналом": видео голов и обзор лондонского дерби

29 декабря, 19:31

Поединок для нового наставника "канониров" Микеля Артеты не удался

Абрахам принес победу "Челси" над "Арсеналом"

Абрахам принес победу "Челси" над "Арсеналом" / Фото: Reuters

Сегодня заканчивается 20-й тур чемпионата Англии по футболу. В центральном поединке, как мы сообщали, "Челси" обыграл "Арсенал" на его поле со счетом 2:1, забив два мяча в последние десять минут.

Матч оказался интересным и эмоциональным со множеством неоднозначных моментов. Была в нем и грубая ошибка немецкого вратаря хозяев Бернда Лено и спорные решения судьи Крейга Поусона. Счет на 13-й минуте открыл габонский форвард хозяев Пьер-Эмерик Обамеянг. Во втором тайме "Челси" добился победы в концовке: бразилец Жоржинью и англичанин Тэмми Абрахам забили мячи на 83-й и 87-й минутах. Вашему вниманию – видеобзор зрелищного матча. К слову, узнайте, где смотреть "Манчестер Сити" – "Шеффилд Юнайтед" в чемпионате Англии.

Реклама

Победа в лондонском дерби укрепила позиции "синих": они довольно уверенно держатся на четвертом месте турнирной таблицы. "Канониры" же продолжают дрейфовать в середняках, оставшись на 12-й строчке.

Узнайте прогноз, расписание и результаты 20-го тура чемпионата Англии.

Смотрите, как "Арсенал" играл вничью с бельгийским "Стандардом" в Лиге Европы

Все подробности в спецтеме Boxing Day в Англии

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

футбол чемпионат Англии Арсенал Лондон Челси Лондон дерби премьер-лига

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Барса" отрывается от "Реала": все результаты 18-го тура чемпионата ИспанииФутбол
Рождественское чудо: самый дорогой футболист мира перевоплотился в Санта-Клауса
Рождественское чудо: самый дорогой футболист мира перевоплотился в Санта-КлаусаФутбол
19-й тур чемпионата Англии по футболу: расписание, прогноз и результаты
19-й тур чемпионата Англии по футболу: расписание, прогноз и результатыФутбол
Перепутал голову с мячом: игрок
Перепутал голову с мячом: игрок "Порту" нокаутировал соперника ударом с ноги в головуФутбол
17-й тур чемпионата Италии: все результаты Серии А перед уходом на каникулы
17-й тур чемпионата Италии: все результаты Серии А перед уходом на каникулыФутбол
18-й тур чемпионата Англии с крахом Моуринью и победой
18-й тур чемпионата Англии с крахом Моуринью и победой "МанСити": результаты всех матчейФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...