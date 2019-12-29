"Челси" добыл волевую победу над "Арсеналом": видео голов и обзор лондонского дерби

Поединок для нового наставника "канониров" Микеля Артеты не удался

Абрахам принес победу "Челси" над "Арсеналом" / Фото: Reuters

Сегодня заканчивается 20-й тур чемпионата Англии по футболу. В центральном поединке, как мы сообщали, "Челси" обыграл "Арсенал" на его поле со счетом 2:1, забив два мяча в последние десять минут.

Матч оказался интересным и эмоциональным со множеством неоднозначных моментов. Была в нем и грубая ошибка немецкого вратаря хозяев Бернда Лено и спорные решения судьи Крейга Поусона. Счет на 13-й минуте открыл габонский форвард хозяев Пьер-Эмерик Обамеянг. Во втором тайме "Челси" добился победы в концовке: бразилец Жоржинью и англичанин Тэмми Абрахам забили мячи на 83-й и 87-й минутах. Вашему вниманию – видеобзор зрелищного матча. К слову, узнайте, где смотреть "Манчестер Сити" – "Шеффилд Юнайтед" в чемпионате Англии.

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Победа в лондонском дерби укрепила позиции "синих": они довольно уверенно держатся на четвертом месте турнирной таблицы. "Канониры" же продолжают дрейфовать в середняках, оставшись на 12-й строчке.

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