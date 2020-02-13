"Челси" купил звезду "Аякса", отстегнув за Хакима Зиеша 45 миллионов евро

Самому марокканскому полузащитнику в новой команде будут платить 5 млн евро в год - не считая бонусов

Хаким Зиеш / Фото: Getty Images

Амстердамский "Аякс" подтвердил переход своего 26-летнего полузащитника Хакима Зиеша в "Челси". Марокканец отправится в лондонский клуб по окончании сезона, в июле 2020 года. Сумма трансфера составит порядка 45 млн евро.

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Что касается условий для самого игрока, то Хаким Зиеш согласовал с "Челси" контракт до 2025 года с годовой зарплатой в 5 млн евро – это не считая различные бонусы. Что интересно, по данным британских СМИ, в "Челси" ожидали более упорной борьбы с другими клубами за этого техничного футболиста.

Смотрите, как забивает Хаким Зиеш

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Добавим, что с "Челси" сняли запрет на покупку новых игроков еще перед зимним трансферным окном, но лондонскому клубу так и не удалось оформить сделки в январе. Сообщается, что на приобретение новобранцев главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард получил бюджет в размере 170 млн евро.

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