"Челси" – "Ливерпуль": эксперты не смогли определить явного фаворита

Во вторник, 3 марта, состоится матч 1/8 финала Кубка Англии между "Челси" и "Ливерпулем". Встреча пройдет в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж". Начало матча – в 21:45 по киевскому времени. Онлайн матча "Челси" – "Ливерпуль" будет доступен на нашем сайте.

Букмекеры не видят в этом поединке явного фаворита. На победу "Челси" можно поставить с коэффициентом 2,67, на ничью – 3,75, а на Ливерпуль – 2,56. Проход "синих" в 1/4 финала оценен в 1,95, а "красных" – в 1,94. Наиболее вероятный исход в пользу "Ливерпуля" – победа 1:0 или 2:1 равна – 10,00.

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В предыдущем раунде турнира "Челси" обыграл "Халл Сити" со счетом 2:1, а "Ливерпуль" оказался сильнее "Шрусбери Таун".

Ранее мы рассказывали, что капитан "Уотфорда" раскрыл секрет сенсационной победы над "Ливерпулем" в чемпионате Англии. Футболистов вдохновил британский боксер Тайсон Фьюри, ставший чемпионом мира неделей ранее.

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