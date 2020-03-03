"Челси" – "Ливерпуль": онлайн поединка 1/8 финала Кубка Англии

Сегодня, 3 марта, пройдет поединок 1/8 финала Кубка Англии между "Челси" и "Ливерпулем". Матч начнется в 21:15 по киевскому времени. Мы проведем онлайн трансляцию Кубка Англии со всеми яркими моментами поединка.

"Челси" – "Ливерпуль": онлайн Кубка Англии

После того, как "Ливерпуль" проиграл "Уотфорду" в чемпионате Англии, наставник команды Юрген Клопп сказал, что нужно проигрывать с честью, как настоящие мужчины. Очевидно, к такому же сценарию его команда готовится и на "Стемфорд Бридж". После проигрыша от "Атлетико" "Ливерпуль" не будет стараться победить, когда на носу Лига чемпионов.

"Челси", в свою очередь, планирует пройти как можно дальше. Ведь дела у команды Лампарда идут не лучшим образом. Также, лондонцы с треском дома проиграли "Баварии" и практически лишились шансов на продолжение борьбы в Лиге чемпионов. Кубок Англии – единственный турнир, в котором они еще претендуют на победу.

Турнирный путь:

"Челси" попадали не такие сложные соперники. "Ноттингем Форест" был пройден без особых проблем. С "Халлом" было сложнее, но "синие" выпустили основной состав и справились. Команда Фрэнка Лампарда хорошо смотрелась в кубковых матчах.

"Ливерпуль" откровенно не пытался "слить" этот турнир. Сперва, команда Клоппа вышла на игру с "Эвертоном" вторым составом и обыграла основу соседей. Потом "мерсисайдцы" упустили выигранный матч со "Шрусбери". Переигровка совпала с перерывом в АПЛ, поэтому на матч вышла молодежка во главе Нилом Критчли. И снова "Ливерпуль" победил.

Сравнение команд:

Ориентировочные составы:

Юрген Клопп не сможет рассчитывать на Наби Кейта, Харви Эллиота, Джердана Шакири и Джордана Хендерсона.

У "Челси" точно не смогут сыграть Н'голо Канте и Кристиан Пулишич. Также матч пропустит Хадсона-Одои, и под вопросом участие Тэмми Абрахама.

"Челси": Кепа – Джеймс, Рюдигер, Томори, Алонсо – Маунт, Жоржиньо, Ковачич – Педро, Жиру, Виллиан

"Ливерпуль": Адриан – Гомес, Ван Дейк, Матип, Робертсон – Хендерсон, Фабиньо, Вейналдум – Салах, Мане, Фирмино

Последние встречи:

Что говорили тренеры:

Фрэнк Лэмпард / Фото: Reuters

"Состав, который выйдет на поле, должен отдать все силы, чтобы конкурировать с "Ливерпулем", как мы делали дважды в этом сезоне. Мы хорошо играли против них, но проиграли в обоих случаях. Мы должны выйти с тем же настроем, что и в предыдущих встречах против "Ливерпуля", мы хотим выиграть Кубок Англии", – отметил наставник "Челси" Фрэнк Лампард.

Юрген Клопп / Фото: Reuters

"Фрэнк Лампард делает потрясающую работу. Это великолепно. Отличная работа из того, что я вижу. Мне очень нравится этот проект. В составе "Челси" большое количество молодых игроков. В этой паре нет фаворитов, а если и есть – это Челси, потому что они играют дома", – заметил тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп

Ранее мы рассказывали, что капитан "Уотфорда" раскрыл секрет сенсационной победы над "Ливерпулем" в чемпионате Англии. Футболистов вдохновил британский боксер Тайсон Фьюри, ставший чемпионом мира неделей ранее.

Смотрите, как "Ливерпуль" проиграл "Атлетико" в поединке Лиги чемпионов:

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