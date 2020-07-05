"Челси", "МЮ", "Арсенал" и "Лестер" в борьбе за еврокубки разбили соперников: обзоры побед грандов

"Лестер" берет три очка и пока что опережает "Челси" и "Манчестер Юнайтед"

В английской Премьер-лиге идет напряженная борьба за места в еврокубках на следующий сезон. В субботу вечером на Туманном Альбионе состоялось несколько зрелищных и результативных матчей с участием лидеров. Узнавайте прогноз, расписание и результаты 33-го тура чемпионата Англии.

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"Манчестер Юнайтед" первым пропустил от аутсайдеров из "Борнмута" (де Хеа открыл ближний угол), но затем завелся и разгромил соперника. В течение 44 минут команды наколотили семь мячей – 5:2. Дублем отметился молодой Джейсон Гринвуд, по мячу забили Антони Марсьяль, Маркус Рэшфорд и Бруну Фернандеш.

Какое-то время "МЮ" даже побыл на четвертом месте, которое дает путевку в Лигу чемпионов. Но около полуночи "Челси" разобрался с еще одним кандидатом на вылет, "Уотфордом" (3:0), и вернул себе четвертую позицию. Один из голов, с пенальти, на счету экс-"горняка" Виллиана.

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Третью строчку удержал "Лестер", который всего на одно очко опережает "Челси". Дубль форварда сборной Англии Джейми Варди в концовке встречи с "Кристал Пэлас" позволил "лисам" победить со счетом 3:0.

Нечастую в нынешние времена важную победу добыл "Арсенал". Лондонцы сломили конкурента за место в Лиге Европы – "Вулверхэмптон". Букайо Сака и Александр Ляказетт своими голами позволили гостям выиграть 2:0 и приблизиться к "Вулвз" на три очка в таблице. Однако "канониры" пока что вне зоны еврокубков на седьмом месте.

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