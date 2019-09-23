"Челси" на пути в вылету из Премьер-лиги: Лэмпард установил два клубных антирекорда

Лондонский клуб не может выиграть на домашнем стадионе на протяжении четырех матчей

Фрэнк Лэмпард / Фото: AFP

Лондонский "Челси" под руководством Фрэнка Лэмпарда продолжает устанавливать антирекорды. В шестом туре чемпионата Англии "Челси" дома уступил "Ливерпулю" со счетом 1:2. Лэмпард стал первым за 31 год наставником "синих", кто не может выиграть уже в четырех дебютных домашних матчах. В 1988 году Бобби Кэмпбелл стартовал с трех ничьих и поражения.

Также "Челси" повторил клубный антирекорд по пропущенным голам в первых шести турах чемпионата. Со старта Премьер-лиги команда Фрэнка Лэмпарда пропустила 13 голов. Столько же у "Челси" было в сезоне-1978/1979, когда клуб вылетел из высшего дивизиона.

"Челси" стартовал в Лиге чемпионов с поражения от "Валенсии":

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Напомним, в предыдущих матчах "Челси" сыграл с "Манчестер Юнайтед" (0:4), "Лестером" (1:1), "Норвичем" (3:2), "Шеффилд Юнайтед" (2:2) и "Вулверхэмптоном" (5:2). В ближайшем матче 25 сентября "Челси" сыграет дома с "Гримсби" в третьем раунде Кубка лиги.

Напомним, что первой победы в официальных матчах Лэмпарду пришлось ждать три матча: сначала он уступил "Манчестер Юнайтед" (0:4) в стартовом туре Премьер-лиги, затем проиграл "Ливерпулю" (2:2, пен 4:5) Суперкубок УЕФА, а в предыдущем поединке упустил победу над "Лестером" (1:1).

Обзор матча за Суперкубок УЕФА "Ливерпуль" – "Челси":

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