"Челси" не смог обыграть "Брайтон" в первом матче в 2020 году

Поединок в рамках 21 тура чемпионата Англии в Брайтоне завершился вничью - 1:1

"Брайтон" - "Челси" - 1:1 / Фото: Reuters

В первый день 2020 года в английской Премьер лиге проходят поединки 21-го тура. Уже завершился поединок, в котором "Челси" упустил победу над "Брайтоном". Встреча состоялась в Брайтоне и завершилась вничью – 1:1.

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Гости открыли счет на 10-й минуте игры благодаря точному удару Сесара Аспиликуэты. Испанцу ассистировал Тэмми Абрахам. "Чайки" отыгрались на 84-й минуте игры благодаря роскошному голу через себя в исполнении иранского нападающего Алирезы Джаханбахша.

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"Челси" с 36 очками идет четвертым в турнирной таблице Премьер-лиги, на 5 очков опережая расположившийся на пятой строчке "Манчестер Юнайтед", который также имеет матч в запасе. "Брайтон" с 24 очками идет 13-м.

В другом матче тура "Астон Вилла" на выезде обыграла "Бернли" – 2:1, за счет чего покинула зону вылета. В составе команды из Бирмингема голом и результативной передачей отметился полузащитник Джек Грилиш.

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"Брайтон" – "Челси" – 1:1 (0:1)

Голы: Джаханбахш, 84 – Аспиликуэта, 10

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