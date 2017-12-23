"Челси" не смог обыграть "Эвертон" в Премьер-лиге

"Эвертон" на своем поле сыграл вничью с "Челси" в чемпионате Англии – 0:0

Футболисты "Эвертона" сыграли вничью с "Челси" в домашнем матче 19-го тура чемпионата Англии. Субботний поединок в Ливерпуле завершился со счетом 0:0.

"Челси" набрал 39 очков и занимает третье место в таблице. "Эвертон" с 26 баллами идет девятым.

Лидируют в Англии два клуба из Манчестера. "Манчестер Сити" после 18 туров набрал уже 52 очка, а "Юнайтед" отстает на 11 очков.

Следующий матч лондонская команда проведет дома 26 декабря против "Брайтон энд Хоув Альбион". "Эвертон" в этот же день сыграет на выезде с "Вест Бромвичем".

Ранее в стартовом матче 19 тура "Арсенал" и "Ливерпуль" выдали суперматч, забив на двоих шесть мячей. Гости вышли вперед со счетом 2:0, после чего хозяева смогли забить три гола за пять минут. Но точку в матче поставил удар игрока "Ливерпуля" – 3:3.

Напомним, что в субботу пройдет еще один суперматч – сыграют участники 1/8 финала Лиги чемпионов от Италии. "Ювентус" – "Рома" смотреть онлайн можно на спутниковых каналах, на украинском ТВ поединок тура в Серии А не покажут.