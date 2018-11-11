"Челси" не смог обыграть "Эвертон" в рекордном матче своего тренера: обзор поединка Премьер-лиги

Сегодня, 20:20

Лондонцы полностью переиграли своего оппонента, но ушли с поля без забитого мяча


Лондонский "Челси" сыграл вничью с "Эвертоном" в 12-м туре английской Премьер-лиги. Команды нанесли на двоих 20 ударов, но только пять из них достигли цели. При этом хозяева поля треть матча владели мячом, но реализовать территориальное преимущество в голы не сумели.

Тем не менее, лондонцы обновили собственное достижение. "Челси" после 12 туров имеет восемь побед и четыре ничьих. 12 матчей без поражений команды Маурицио Сарри – лучший старт тренерской карьеры в истории лиги.

Ранее Сарри делил это достижение с Фрэнком Кларком, у них было по 11 матчей без поражений. По итогам сезона-1994/95 "Ноттингем Форест" в итоге заняла третье место, отстав от чемпиона "Блэкберн Роверс" на 12 очков.

"Челси" – "Эвертон" – 0:0

"Челси": Аррисабалага, Рюдигер, Алонсо, Аспиликуэта, Давид Луиз, Ковачич (Баркли, 82), Жоржиньо (Фабрегас, 64), Виллиан (Педро, 68), Канте, Азар, Мората.

"Эвертон": Пикфорд, Кин, Динь, Коулмэн, Мина, Бернард (Лукман, 64), Андре Гомеш, Уолкотт, Сигурдссон (Джагелка, 76), Ришарлисон (Кэлверт-Льюин, 89), Гуйе.

Предупреждения: Мина (22), Жоржиньо (28), Канте (33), Бернард (45), Рюдигер (45), Пикфорд (73), Мората (87).

Ранее мы писали, что Месси и компания опозорились в матче с "Бетисом". "Барселона" дома пропустила четыре мяча.
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Сегодня|Спорт

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