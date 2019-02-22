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"Челси" не сможет покупать футболистов по решению ФИФА

Сегодня, 12:25

ФИФА запретила "Челси" регистрировать новых игроков во время двух ближайших трансферных "окон"

"Челси" не сможет регистрировать новых футболистов во время двух ближайших трансферных окон
"Челси" не сможет регистрировать новых футболистов во время двух ближайших трансферных окон. Фото: AFP
"Челси" не сможет покупать футболистов по решению ФИФА //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/fcd/aad/5c6fcdaad8bbc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/fcd/aad/5c6fcdaad8bbc.jpg Футбол ФИФА запретила "Челси" регистрировать новых игроков во время двух ближайших трансферных "окон"

Международная федерация футбола (ФИФА) запретила лондонскому "Челси" регистрировать новых игроков в течение двух ближайших трансферных периодов за нарушение правил переходов молодых футболистов. Как отмечается в сообщении на сайте ФИФА, "Челси" признан виновным в несоблюдении одной из статей регламента применительно к 29 молодым игрокам, а также в том, что допустил другие нарушения, связанные с требованиями к регистрации игроков. Клуб также нарушил статью регламента по двум соглашениям, которые касаются молодых игроков и которые позволили оказать влияние на другие клубы в вопросах, связанных с трансферами.

Английский клуб также оштрафован на 600 тысяч швейцарских франков (около 600 тысяч долларов) и должен в течение 90 дней исправить ситуацию. Футбольная ассоциация Англии наказана штрафом в размере 510 тысяч франков. Организации предоставлен шестимесячный срок для урегулирования ситуации, связанной с международными трансферами и первыми контрактами молодых игроков.

Ранее британские СМИ сообщали, что ФИФА подозревает "Челси" в нарушении правил трансферов более 100 иностранных игроков не старше 18 лет. По данным Football Leaks ФИФА намеревалась наложить на лондонский клуб запрет на регистрацию игроков на четыре трансферных периода и оштрафовать клуб на 500 тысяч франков.

Напомним, что несколько дней назад "Манчестер Юнайтед" прошел "Челси" в Кубке Англии. Мячи Андера Эрреры и Поля Погба вывели команду Уле-Гуннара Сульшера в четвертьфинал английского Кубка.

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Тег чемпионат Англии, ФИФА, Челси Лондон

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Источники:

FIFA.com , Сегодня|Спорт , РСпорт

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