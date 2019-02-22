"Челси" не сможет покупать футболистов по решению ФИФА
ФИФА запретила "Челси" регистрировать новых игроков во время двух ближайших трансферных "окон"
Международная федерация футбола (ФИФА) запретила лондонскому "Челси" регистрировать новых игроков в течение двух ближайших трансферных периодов за нарушение правил переходов молодых футболистов. Как отмечается в сообщении на сайте ФИФА, "Челси" признан виновным в несоблюдении одной из статей регламента применительно к 29 молодым игрокам, а также в том, что допустил другие нарушения, связанные с требованиями к регистрации игроков. Клуб также нарушил статью регламента по двум соглашениям, которые касаются молодых игроков и которые позволили оказать влияние на другие клубы в вопросах, связанных с трансферами.
Английский клуб также оштрафован на 600 тысяч швейцарских франков (около 600 тысяч долларов) и должен в течение 90 дней исправить ситуацию. Футбольная ассоциация Англии наказана штрафом в размере 510 тысяч франков. Организации предоставлен шестимесячный срок для урегулирования ситуации, связанной с международными трансферами и первыми контрактами молодых игроков.
Ранее британские СМИ сообщали, что ФИФА подозревает "Челси" в нарушении правил трансферов более 100 иностранных игроков не старше 18 лет. По данным Football Leaks ФИФА намеревалась наложить на лондонский клуб запрет на регистрацию игроков на четыре трансферных периода и оштрафовать клуб на 500 тысяч франков.
Напомним, что несколько дней назад "Манчестер Юнайтед" прошел "Челси" в Кубке Англии. Мячи Андера Эрреры и Поля Погба вывели команду Уле-Гуннара Сульшера в четвертьфинал английского Кубка.
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