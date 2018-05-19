"Челси" обыграл "МЮ" в финале Кубка Англии

На "Уэмбли" сегодня завершился футбольный сезон в Англии. "Челси" и "Манчестер Юнайтед" разыграли Кубок Англии.

Победу с минимальным счетом отпраздновал "Челси" – 1:0. На 22-й минуте за нарушение в штрафной манкунианцев был назначен пенальти, который реализовал Эден Азар.

Лондонский клуб стал восьмикратным обладателем трофея. "МЮ" выигрывал Кубок Англии 12 раз. А больше всего трофеев у лондонского "Арсенала" – 13.

Надо сказать, что Кубок Англии – это старейшее из действующих футбольных соревнований в мире. Первый розыгрыш Кубка Англии состоялся в сезоне 1871/72.

Интересно, что сегодня в Лондоне проходит свадьба принца Гарри и Меган Маркл. Поскольку вся королевская семья занята на торжествах, трофей командам вручила вдова Рэй Уилкинса – легендарного футболиста "Челси" и "Манчестер Юнайтед" – 1970-80 годов, умершего месяц назад.

Накануне стало известно, что "Манчестер Юнайтед" – самый дорогой футбольный бренд в мире. Даже без трофеев английский клуб не теряет позиции в мировом футболе.