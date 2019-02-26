"Челси" оштрафовал вратаря на недельную зарплату за отказ уйти с поля

Кепа не подчинился требованию тренера команды поменяться в финале Кубка лиги

Кепа ослушался Сарри. Фото: AFP

"Челси" оштрафовал вратаря на недельную зарплату за отказ уйти с поля //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/4ec/f1c/5c74ecf1c59c8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/4ec/f1c/5c74ecf1c59c8.jpg 2019-02-26T09:38:33+02:00 Футбол Кепа не подчинился требованию тренера команды поменяться в финале Кубка лиги

"Челси" завершил расследование инцидента, который случился между главным тренером Маурицио Сарри и вратарем Кепой Аррисабалагой в концовке финального матча Кубка лиги с "Манчестер Сити".

В дополнительное время, за несколько минут до окончания овертайма финала Кубка лиги с "Манчестер Сити", он отказался уступить свое место другому голкиперу "Челси" Вилли Кабальеро, как того требовал наставник лондонцев Маурицио Сарри. В итоге итальянский специалист в бешенстве швырнул бутылку на землю и покинул тренерскую скамейку. Вскоре Сарри вернулся. В результате "Манчестер Сити" победил по пенальти.

Как сообщает пресс-служба клуба, было принято решение оштрафовать голкипера на недельную зарплату. Средства будут отправлены в благотворительный фонд Chelsea Foundation.

По информации СМИ, Кепа зарабатывает в "Челси" порядка 195 тысяч фунтов в неделю.

Напомним, что на прошлой неделе прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. На этой стадии "Челси" сыграет против киевского "Динамо". Первый матч состоится 7 марта в Лондоне.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " "Челси" оштрафовал вратаря на недельную зарплату за отказ уйти с поля". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Championat.ru Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.