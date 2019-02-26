"Челси" оштрафовал вратаря на недельную зарплату за отказ уйти с поля
Кепа не подчинился требованию тренера команды поменяться в финале Кубка лиги
"Челси" завершил расследование инцидента, который случился между главным тренером Маурицио Сарри и вратарем Кепой Аррисабалагой в концовке финального матча Кубка лиги с "Манчестер Сити".
В дополнительное время, за несколько минут до окончания овертайма финала Кубка лиги с "Манчестер Сити", он отказался уступить свое место другому голкиперу "Челси" Вилли Кабальеро, как того требовал наставник лондонцев Маурицио Сарри. В итоге итальянский специалист в бешенстве швырнул бутылку на землю и покинул тренерскую скамейку. Вскоре Сарри вернулся. В результате "Манчестер Сити" победил по пенальти.
Как сообщает пресс-служба клуба, было принято решение оштрафовать голкипера на недельную зарплату. Средства будут отправлены в благотворительный фонд Chelsea Foundation.
По информации СМИ, Кепа зарабатывает в "Челси" порядка 195 тысяч фунтов в неделю.
Напомним, что на прошлой неделе прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. На этой стадии "Челси" сыграет против киевского "Динамо". Первый матч состоится 7 марта в Лондоне.
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