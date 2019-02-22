"Челси" оспорит наказание от ФИФА в виде запрета покупать новых футболистов

Лондонский клуб нарушил правила переходов молодых футболистов, но в клубе считают иначе

Фото: Официальный сайт ФК "Челси"

"Челси" оспорит наказание от ФИФА в виде запрета покупать новых футболистов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/02b/f70/5c702bf70b07a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/02b/f70/5c702bf70b07a.jpg 2019-02-22T19:06:48+02:00 Футбол Лондонский клуб нарушил правила переходов молодых футболистов, но в клубе считают иначе

Лондонский "Челси" на своем официальном сайте объявил о намерении подать апелляцию на решение ФИФА о наложении на клуб трансферного запрета. Напомним, что сегодня было объявлено, что по решению ФИФА лондонский клуб в два ближайших трансферных окна не сможет регистрировать новых футболистов.

Таким образом, "Челси" сможет позволить себе усиление состава лишь после окончания сезона-2019/20. По словам организации, клуб был признан виновным в нарушениях при осуществлении переходов 29 футболистов различных возрастов.

"Клуб выражает ФИФА уважение в связи с важной работой, которую она проделывает, но мы действовали в связи с существующими правилами и в скором времени оспорим решение дисциплинарного комитета", – говорится в сообщении "Челси".

Напомним, что "Челси" стал соперником киевского "Динамо" в 1/8 финала Лиги Европы. Первый матч пройдет в Лондоне 7 марта, ответный – 14 марта в Киеве. Все результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы.

Ранее Александр Хацкевич прокомментировал жеребьевку ЛЕ: "Сейчас скажу вам только, что форма у "Челси" синяя". Наставник киевлян считает шансы команд на выход в следующий раунд 50 на 50.

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