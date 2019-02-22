"Челси" оспорит наказание от ФИФА в виде запрета покупать новых футболистов
Лондонский клуб нарушил правила переходов молодых футболистов, но в клубе считают иначе
Лондонский "Челси" на своем официальном сайте объявил о намерении подать апелляцию на решение ФИФА о наложении на клуб трансферного запрета. Напомним, что сегодня было объявлено, что по решению ФИФА лондонский клуб в два ближайших трансферных окна не сможет регистрировать новых футболистов.
Таким образом, "Челси" сможет позволить себе усиление состава лишь после окончания сезона-2019/20. По словам организации, клуб был признан виновным в нарушениях при осуществлении переходов 29 футболистов различных возрастов.
"Клуб выражает ФИФА уважение в связи с важной работой, которую она проделывает, но мы действовали в связи с существующими правилами и в скором времени оспорим решение дисциплинарного комитета", – говорится в сообщении "Челси".
Напомним, что "Челси" стал соперником киевского "Динамо" в 1/8 финала Лиги Европы. Первый матч пройдет в Лондоне 7 марта, ответный – 14 марта в Киеве. Все результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы.
Ранее Александр Хацкевич прокомментировал жеребьевку ЛЕ: "Сейчас скажу вам только, что форма у "Челси" синяя". Наставник киевлян считает шансы команд на выход в следующий раунд 50 на 50.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " "Челси" оспорит наказание от ФИФА в виде запрета покупать новых футболистов". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Хацкевич прокомментировал жеребьевку ЛЕ: "Сейчас скажу вам только, что форма у "Челси" синяя"
Наставник киевлян считает шансы команд на выход в следующий раунд 50 на 50
"Челси" не сможет покупать футболистов по решению ФИФА
ФИФА запретила "Челси" регистрировать новых игроков во время двух ближайших трансферных "окон"
"Рома" планирует увести тренера у "Челси": Сарри предложили вернуться в Италию летом
Итальянский тренер может в скором времени покинуть лондонский клуб
Жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии: с кем сыграют "МЮ" и "МанСити"
"Манчестер Юнайтед" сразится с "Вулверхэмптоном", а "Манчестер Сити" протестирует "Суонси Сити"