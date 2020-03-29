"Челси" отказался от нового стадиона стоимостью миллиард

Лондонский "Челси" передумал строить новый стадион. На официальном сайте клуба сообщается, что они не будут продлевать истекающее в конце этого месяца разрешение на строительство новой арены. Лондонцы получили разрешение в 2017 году, новая арена должна была появиться на месте "Стэмфрд Бридж".
Тем не менее, в 2018 году проект стоимостью 1 миллиард фунтов был заморожен, это объяснили "неблагоприятным инвестиционным климатом", возникшее на фоне проблем владельца клуба Романа Абрамовича с британскими властями.
"Мы вернемся к изучению имеющихся у нас вариантов насчет нового стадиона, если экономическая ситуация улучшится", – гласит заявление "Челси".
Ранее мы писали, что украинский футболист Андрей Ярмоленко под угрозой: симптомы коронавируса проявились у восьми игроков "Вест Хэма". По словам вице-президента клуба, состояние изолированных футболистов пока не вызывает опасений.
Также в Англии был озвучен вариант, лишающий "Ливерпуль" чемпионства. Часть клубов английской Премьер-лиги выступает за полную переигровку нынешнего первенства.
Смотрите, как "Челси" играет на своем текущем стадионе:
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