Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 28,14
30,86
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

"Челси" отказался от нового стадиона стоимостью миллиард

29 марта, 10:19

Александр Трикиша

Проект новой арены отложили до лучших времен

Лондонский "Челси" передумал строить новый стадион. На официальном сайте клуба сообщается, что они не будут продлевать истекающее в конце этого месяца разрешение на строительство новой арены. Лондонцы получили разрешение в 2017 году, новая арена должна была появиться на месте "Стэмфрд Бридж".

Тем не менее, в 2018 году проект стоимостью 1 миллиард фунтов был заморожен, это объяснили "неблагоприятным инвестиционным климатом", возникшее на фоне проблем владельца клуба Романа Абрамовича с британскими властями.

"Мы вернемся к изучению имеющихся у нас вариантов насчет нового стадиона, если экономическая ситуация улучшится", – гласит заявление "Челси".

Реклама

Ранее мы писали, что украинский футболист Андрей Ярмоленко под угрозой: симптомы коронавируса проявились у восьми игроков "Вест Хэма". По словам вице-президента клуба, состояние изолированных футболистов пока не вызывает опасений.

Также в Англии был озвучен вариант, лишающий "Ливерпуль" чемпионства. Часть клубов английской Премьер-лиги выступает за полную переигровку нынешнего первенства.

Смотрите, как "Челси" играет на своем текущем стадионе:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

стадион чемпионат Англии Челси Лондон

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
Алиев предложил Милевскому заработать на продаже защитных масок итальянцам
Алиев предложил Милевскому заработать на продаже защитных масок итальянцамФутбол
"Планета принадлежит не только людям": тренер "Шахтера" показал, как живет в условиях коронавирусаФутбол
"Очень тяжелое положение": Шевченко рассказал о состоянии своих друзей, заразившихся коронавирусомФутбол
"Все знают, что произошло в Италии. Но в Беларуси всем все равно": экс-игрок "Барсы" – о коронавирусеФутбол
Коронавирус не помог:
Коронавирус не помог: "МанСити" не избежит отстранения от Лиги чемпионовЛига чемпионов

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...