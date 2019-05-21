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"Челси" проиграл суд бывшему тренеру: должны выплатить 9 миллионов

21 мая, 21:38

Итальянский тренер был уволен из-за разногласий с руководством клуба

Антонио Конте
Антонио Конте. Фото: AFP

Бывший главный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте выиграл суд у клуба. "Челси" обязали выплатить итальянскому специалисту компенсацию за досрочное расторжение контракта в размере девяти миллионов фунтов. Обе стороны получили решение суда. Сообщается, что "Челси" не намерен подавать апелляцию.

Конте тренировал лондонцев с 2016 по 2018 год и был уволен за год до истечения срока соглашения. В дебютном сезоне Антонио привел лондонцев к золотым медалям Премьер-лиги.

Ранее мы сообщали о вероятной тренерской рокировке в "Челси": Лэмпард может возглавить команду вместо Сарри. Маурицио Сарри попросил руководство клуба освободить его от контракта.

Мы уже сообщали, что "Челси" после выхода в финал Лиги Европы продлил контракт с ключевым защитником. Бразильский защитник выступает за лондонцев с 2016 года, а до этого защищал цвета команды с 2011 по 2014 год.

Как мы писали ранее, лондонское дерби в финале Лиги Европы 29 мая будет судить итальянский рефери. Стартовый свисток Джанлуки Рокки прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Как "Челси" обыгрывал "Айнтрахт" в полуфинале Лиги Европы:

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Тег чемпионат Англии, Челси Лондон, Антонио Конте

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Источник:

Советский спорт

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