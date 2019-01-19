"Челси" против "Арсенала" и другие матчи 23-го тура чемпионата Англии: расписание и результаты
Матчи очередного тура Премьер-лиги разделены на два дня
В центральном матче 23-го тура чемпионата Англии встретятся два лондонских гранда – "Арсенал" и "Челси". На данный момент команды в турнирной таблице разделяет шесть очков. В случае потери очков "канонирами" их может обойти набравший феноменальный ход "Манчестер Юнайтед". Манкунианцы выиграли шесть матчей подряд во всех турнирах, а Уле-Гуннар Сульшер повторил рекорд легендарного Мэтта Басби.
Команда украинца Александра Зинченко "Манчестер Сити" в воскресенье встретится с "Хаддерсфилдом" и попытается не отстать от лидера Премьер-лиги "Ливерпуля" – команда Юргена Клоппа сыграет с "Кристал Пэлас" днем ранее.
Суббота, 19 января
14:30 "Вулверхэмптон" – "Лестер" – Футбол-2
17:00 "Борнмут" – "Вест Хэм"
17:00 "Ливерпуль" – "Кристал Пэлас"
17:00 "Манчестер Юнайтед" – "Брайтон" – Футбол-2
17:00 "Ньюкасл" – "Кардифф"
17:00 "Саутгемптон" – "Эвертон"
17:00 "Уотфорд" – "Бернли"
19:30 "Арсенал" – "Челси" – Футбол-2
Воскресенье, 20 января
15:30 "Хаддерсфилд" – "Манчестер Сити" – Футбол-2
18:00 "Фулхэм" – "Тоттенхэм" – Футбол-2
Все матчи чемпионата Англии можно смотреть в прямом эфире на сайте Oll.tv (в подписке)
Турнирная таблица:
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