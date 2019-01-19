"Челси" против "Арсенала" и другие матчи 23-го тура чемпионата Англии: расписание и результаты

Матчи очередного тура Премьер-лиги разделены на два дня

Фото: AFP

"Челси" против "Арсенала" и другие матчи 23-го тура чемпионата Англии: расписание и результаты //smm0.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/326/0a3/5c43260a361ab.jpg //smm8.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/326/0a3/5c43260a361ab.jpg 2019-01-19T15:29:00+02:00 Футбол Матчи очередного тура Премьер-лиги разделены на два дня

В центральном матче 23-го тура чемпионата Англии встретятся два лондонских гранда – "Арсенал" и "Челси". На данный момент команды в турнирной таблице разделяет шесть очков. В случае потери очков "канонирами" их может обойти набравший феноменальный ход "Манчестер Юнайтед". Манкунианцы выиграли шесть матчей подряд во всех турнирах, а Уле-Гуннар Сульшер повторил рекорд легендарного Мэтта Басби.

Команда украинца Александра Зинченко "Манчестер Сити" в воскресенье встретится с "Хаддерсфилдом" и попытается не отстать от лидера Премьер-лиги "Ливерпуля" – команда Юргена Клоппа сыграет с "Кристал Пэлас" днем ранее.

Суббота, 19 января

14:30 "Вулверхэмптон" – "Лестер" – Футбол-2

17:00 "Борнмут" – "Вест Хэм"

17:00 "Ливерпуль" – "Кристал Пэлас"

17:00 "Манчестер Юнайтед" – "Брайтон" – Футбол-2

17:00 "Ньюкасл" – "Кардифф"

17:00 "Саутгемптон" – "Эвертон"

17:00 "Уотфорд" – "Бернли"

19:30 "Арсенал" – "Челси" – Футбол-2

Воскресенье, 20 января

15:30 "Хаддерсфилд" – "Манчестер Сити" – Футбол-2

18:00 "Фулхэм" – "Тоттенхэм" – Футбол-2

Все матчи чемпионата Англии можно смотреть в прямом эфире на сайте Oll.tv (в подписке)

Турнирная таблица:

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