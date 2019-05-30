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"Челси" разгромил "Арсенал" в финале Лиги Европы

30 мая, 00:05

После скучного первого тайма, команды затем забили пять мячей

"Арсенал" повержен
"Арсенал" повержен. Фото: AFP

Второй раз в своей истории лондонский "Челси" выиграл Лигу Европы. Для тренера "Арсенала" Унаи Эмери это было первое поражение в финале ЛЕ после трех титулов с "Севильей". Мы вели онлайн трансляцию финала Лиги Европы "Челси" – "Арсенал" с видеоповторами голов.

Матч в Баку выдался богатым на голы, хотя до перерыва была скукотища. Команды играли практически без моментов. Лишь в конце тайма Петр Чех выдал суперсейв после удара Жиру. Француз стал героем второй половины игры. В самом начале второго тайма Жиру красиво в падении головой пробил в угол и открыл счет. Потом Оливье заработал пенальти, и еще отдал голевую передачу Азару. А между этим еще был гол Педро. Оказалось, что полузащитник "Челси" вошел в историю футбола. Педро стал первым игроком в истории футбола, который забивал в финалах Лиги чемпионов/Кубка чемпионов, Лиги Европы/Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА. Ранее футболист в составе "Барселоны" поражал ворота "Манчестер Юнайтед" в финале Лиги чемпионов сезона-2010/11 и "Шахтера" – в матче Суперкубка УЕФА в 2009 году.

"Челси" – "Арсенал" – 4:1
Голы: Жиру (49), Педро (60), Азар (65, пен.), Азар (72) – Ивоби (69)

Обзор первого тайма

Обзор второго тайма

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Тег футбол, Лига Европы, Арсенал Лондон, Челси Лондон

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Сегодня|Спорт

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