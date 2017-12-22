"Челси" сделает своего вратаря самым высокооплачиваемым в мире

Вчера, 20:02

Зарплата бельгийского голкипера вырастет почти в два раза

Тибо Куртуа. Фото AFP
Тибо Куртуа. Фото AFP

"Челси" готов сделать своего основного вратаря Тибо Куртуа самым высокооплачиваемым голкипером в мире

Как сообщает The Telegraph, лондонский клуб намерен увеличить зарплату Куртуа и платить ему порядка 225 тысяч евро в неделю, включая бонусы. К слову, сейчас 25-летний голкипер получает около 115 тысяч евро.

Ожидается, что Куртуа примет новое предложение и заключит новый контракт с "Челси" до июня 2023 года в январе.

В нынешнем сезоне бельгиец провел 25 матчей за "синих", в которых пропустил 23 мяча.

Недавно вратарь "Челси" стал первым за 5 лет автором голевой передачи в Лиге чемпионов.

Ранее мы сообщали, что Тибо Куртуа закрутил роман с лучшей подругой Ким КардашьянБриттни Гастино прославилась в США съемками для различных журналов, а также участием в реалити-шоу, где засветилась и ее мать.

Напомним, в апреле стало известно, что Куртуа расстался со своей беременной девушкой Мартой ДомингесУ них уже есть двухлетняя дочь Адриана, а на момент расставания девушка находилась на восьмом месяце беременности.
футбол, чемпионат Англии, Челси Лондон, Тибо Куртуа

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