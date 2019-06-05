"Челси" требует от "Ювентуса" компенсацию за Сарри, а в Италии его уже называют предателем

Лондонский клуб не намерен бесплатно отпускать победителя Лиги Европы

Маурицио Сарри. Фото: AFP

Переход Маурицио Сарри из "Челси" в "Ювентус" может сорваться. Как утверждает Sky Sports Italia, "синие" требуют у туринского клуба выплатить за итальянского специалиста 5,3 миллиона фунтов стерлингов в качестве отступных. Напомним, Массимилиано Аллегри покинул пост главного тренера "Ювентуса" по окончании сезона-2018/19. Сарри возглавляет "Челси" с лета 2018 года. Под его руководством "синие" заняли третье место в чемпионате Англии и выиграли Лигу Европы.

Кстати, против прихода Сарри в "Ювентус" выступил лидер "Наполи" Лоренцо Инсинье. Напомним, до перехода в лондонский "Челси" летом 2018 года 60-летний итальянский специалист возглавлял "Наполи" на протяжении трех сезонов.

"Если Сарри выберет "Ювентус", то для нас, неаполитанцев, это станет настоящим предательством. Выбор в пользу "Ювентуса" ранит нас, но мы все поймем. Сарри, в первую очередь, тренер и профессионал своего дела. Он сделал все, что мог с "Наполи". Это его личное решение, но я надеюсь, что он все-таки передумает", – сказал Инсинье.

Ранее мы писали, что Маурицио Сарри стал самым возрастным тренером, выигравшим Лигу Европы. 60-летний специалист завоевал трофей с "Челси", обыграв в финале "Арсенал".

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