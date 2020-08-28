"Челси" усилился финалистом Лиги чемпионов, едва не погибшим в России

Тьяго Силва еще как минимум год поиграет на высоком уровне

Бразильский защитник Тьяго Силва официально стали игроком лондонского "Челси". Бывший капитан "Пари Сен-Жермен" подписал с английским клубом однолетний контракт с правом продления еще на сезон, сообщается на официальном сайте "синих". Ранее мы писали, что в составе "Челси" – вспышка коронавируса после возвращения игроков из отпуска.

"Я так рад присоединиться к "Челси". Я рад быть частью захватывающей команды Фрэнка Лэмпарда в следующем сезоне, и я здесь, чтобы бороться за трофеи. До скорой встречи, фанаты "Челси", я очень надеюсь сыграть на "Стэмфорд Бридж", – сказал после заключения контракта бразилец.

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35-летний бразилец лучшие годы провел в "ПСЖ", а перед этим успел поиграть за такие клубы как "Порту", "Милан", "Флуминенсе". В 2005 году он был на контракте в московском "Динамо", но не сыграл за команду ни одного матча, так как подхватил туберкулез и более полугода провел в больнице.

"Врачи сказали, что еще две недели – и я бы умер. Я часто вспоминаю то время. Тогда я думал о том, чтобы уйти из футбола", – вспоминал тогда бразилец.

Силва является обладателем Кубка Бразилии, чемпионом и обладателем Суперкубка Италии. В составе "ПСЖ" он стал семикратным чемпионом Франции, по пять раз выиграл Кубок и Суперкубок страны, а также шесть раз – Кубок лиги. Также в прошедшем сезоне команда дошла до финала Лиги чемпионов, где уступила "Баварии" (0:1).

Ранее мы писали, что "Челси" объявил о покупке одного из самых перспективных защитников Премьер-лиги. Лондонцы заплатили за Бена Чилвелла более 40 миллионов фунтов.

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