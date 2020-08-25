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"Челси" усиливается защитником за 50 миллионов евро и бесплатно берет капитана "ПСЖ"

25 августа, 16:15

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

В лондонскую команду придут молодой Бен Чилуэлл и ветеран Тьяго Силва

Английский "Челси" затеял серьезную перестройку команды и в следующем сезоне намерен побороться за самые высокие места. Думается, клуб хочет улучшить показатель прошлого чемпионата Англии, когда команда финишировала четвертой. Хотя недавно Виллиан ушел из "Челси" и подписал контракт с "Арсеналом".

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Сегодня стало известно, что "синие" усиливают оборонные ряды. В течение двух дней в Лондон из Лестера переедет левый защитник сборной Англии Бен Чилуэлл, который должен пройти медосмотр. За 23-летнего футболиста "Челси" выложит более 40 миллионов фунтов стерлингов, а по пятилетнему контракту парень будет получать 190 тысяч в неделю, сообщило сегодня британское издание The Telegraph.

В компанию к молодому игроку лондонцы добавят опытнейшего бразильца Тьяго Силву. Недавний капитан "Пари Сен-Жермен" покинул французский клуб после финала Лиги чемпионов по окончании контракта, поэтому достанется англичанам бесплатно. Контракт с центрбеком, которому вскоре исполнится 36 лет, готовятся заключить на два года.

Недавно "Челси" установил несколько антирекордов в Лиге чемпионов.

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Смотрите, как "Челси" уступил "Баварии" в повторном матче 1/8 финала Лиги чемпионов:

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футбол ПСЖ Челси Лондон Лестер трансфер Тьяго Силва
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