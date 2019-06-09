"Челси" возглавит "синий" забивала, с которым любил выпить Андрей Шевченко

Легенду лондонской команды Фрэнка Лэмпарда берут в качестве замены уходящему в "Юве" Маурицио Сарри

Фрэнк Лэмпард с Андреем Шевченко. Фото: Getty Images

Известный футболист, а ныне тренер Фрэнк Лэмпард дал согласие возглавить лондонский "Челси". Об этом говорится в сообщении Сhelsea Blues. В последние несколько дней 40-летний специалист находился в отпуске, однако ради переговоров с "синими" прервал отдых. Сообщается, что Лэмпард будет представлен в качестве главного тренера команды на следующей неделе.

Специалист согласовал с клубом состав тренерского штаба и тренировочный план на следующий сезон. Лэмпард планирует провести значительные перестроения в команде и заняться омоложением состава. Напомним, как игрок Фрэнк Лэмпард перешел в "Челси" из "Вест Хема" в 2001 году за 11 миллионов фунтов. Провел 429 матчей в составе "синих", на его счету 147 забитых мячей. С 2018 года Лэмпард возглавляет "Дерби Каунти", с которым дошел до финала плей-офф Чемпионшипа, где его команда уступила "Астон Вилле" со счетом 1:2.



Отметим, что Фрэнка Лэмпарда связывают дружеские отношения с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко с тех пор, как они были партнерами в "Челси". Когда Шева, будучи игроком, забил два мяча в ворота Швеции на Евро-2012, Лэмпард прислал ему SMS. "Я ему написал тогда "Поздравляю. Молодцы". Потому, что Шева был моим хорошим другом, когда он был в "Челси". Мы хорошо общались, вместе обедали, пили пиво. Он очень хороший парень. Да, у него были трудные времена в "Челси". Но все видели, что он все делал правильно", – вспоминал Фрэнк Лэмпард.

Как сообщалось ранее, "Челси" требует от "Ювентуса" компенсацию за Сарри, а в Италии Маурицио уже называют предателем. Лондонский клуб не намерен бесплатно отпускать тренера-победителя Лиги Европы. Англичане требуют у туринского клуба выплатить за итальянского специалиста 5,3 миллиона фунтов стерлингов в качестве отступных.

Также сообщалось, что битва двух английских клубов в финале Лиги Европы вывела в Лигу чемпионов "Лион". Путевка в групповой этап самого престижного еврокубка нового сезона, согласно рейтингу коэффициентов УЕФА, отошла третьей команде Франции.

Как "Челси" громил "Арсенал" в финале Лиги Европы

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