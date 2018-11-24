"Челси" впервые проиграл в Премьер-лиге

В поединке 13 тура чемпионата Англии по футболу прошло лондонское дерби. Встречались "Тоттенхэм" и "Челси". Поединок прошел на "Уэмбли" и завершился уверенной победой хозяев поля – 3:1.

"Шпорам" удался быстрый гол, уже на 8-й минуте хозяев вывел вперед Деле Алли. Еще через восемь минут свое веское слово сказал лидер "Тоттенхэма" Гарри Кейн. А третий гол в ворота "Аристократов" забил на 54-й минуте Сон Хын Мин. Спас "Челси" от разгрома гол Оливье Жиру на 85-й минуте.

Таким образом, "Тоттенхэм" увеличил свою победную серию в чемпионате Англии до трех матчей. А вот для "Челси" поражение стало первым в нынешнем сезоне Премьер-лиги.

Ранее мы писали, что полузащитник лондонского "Челси" Н'Голо Канте отказался получать зарплату в клубе через офшорную компанию, несмотря на уговоры руководства "Синих".

Напомним, что владелец клубов НБА и НФЛ намерен купить у Абрамовича "Челси". Абрамович планирует выручить за клуб три миллиарда фунтов.

Как сообщалось, у российского бизнесмена могут конфисковать "Челси" из-за "дела Скрипаля" .В частности, британские власти готовят аналог "списка Магнитского" – закона, который наложит персональные санкции на замешанных в коррупции россиян, выведших свои деньги на Запад.