"Челси" впервые проиграл в Премьер-лиге
Поражение команде Абрамовича нанес "Тоттенхэм"
В поединке 13 тура чемпионата Англии по футболу прошло лондонское дерби. Встречались "Тоттенхэм" и "Челси". Поединок прошел на "Уэмбли" и завершился уверенной победой хозяев поля – 3:1.
"Шпорам" удался быстрый гол, уже на 8-й минуте хозяев вывел вперед Деле Алли. Еще через восемь минут свое веское слово сказал лидер "Тоттенхэма" Гарри Кейн. А третий гол в ворота "Аристократов" забил на 54-й минуте Сон Хын Мин. Спас "Челси" от разгрома гол Оливье Жиру на 85-й минуте.
Таким образом, "Тоттенхэм" увеличил свою победную серию в чемпионате Англии до трех матчей. А вот для "Челси" поражение стало первым в нынешнем сезоне Премьер-лиги.
Ранее мы писали, что полузащитник лондонского "Челси" Н'Голо Канте отказался получать зарплату в клубе через офшорную компанию, несмотря на уговоры руководства "Синих".
Напомним, что владелец клубов НБА и НФЛ намерен купить у Абрамовича "Челси". Абрамович планирует выручить за клуб три миллиарда фунтов.
Как сообщалось, у российского бизнесмена могут конфисковать "Челси" из-за "дела Скрипаля" .В частности, британские власти готовят аналог "списка Магнитского" – закона, который наложит персональные санкции на замешанных в коррупции россиян, выведших свои деньги на Запад.
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