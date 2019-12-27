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"Челси" впервые за 8 лет дважды подряд проиграл дома: обзор матча с "Саутгемптоном"

27 декабря, 09:03

Лондонцы в сухую уступили "святым", но удерживают четвертую строчку турнирной таблицы

Лондонский "Челси" неожиданно проиграл на своем поле "Саутгемптону" со счетом 0:2 в 19-м туре английской Премьер-лиги. Это поражение стало для команды Фрэнка Лэмпарда вторым домашним кряду – ранее лондонцы уступили "Борнмуту" (0:1).

Как сообщает Opta, "Челси" проиграл два подряд домашних матча Премьер-лиги впервые с ноября 2011 года. Тогда командой руководил португальский специалист Андре Виллаш-Боаш.

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"Челси" сохраняет четвертое место в турнирной таблице чемпионата Англии с отрывом в три балла от идущего следом "Тоттенхэма". В следующем туре команда Фрэнка Лэмпарда сыграет на выезде против "Арсенала".

Ранее мы рассказывали, что "Вест Хэм" без Ярмоленко проиграл "Кристал Пэлас" и опустился к "лузерам". Команда Мануэля Пеллегрини уступила в гостях со счетом 2:1.

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Моуринью - Лэмпард

Также добавим, что "Тоттенхэм" пропустил первым, но потом совершил камбэк и поднялся на пятое место в таблице. Команда Моуринью минимально обыграла "Брайтон".

Напомним, что в рейтинг самых богатых владельцев спортивных клубов из европейцев попали только два россиянина. Европу в рейтинге представляют только Роман Абрамович, владеющий как раз "Челси", и Михаил Прохоров.

Смотрите, как "Челси" играет в еврокубках:

Все подробности в спецтеме Boxing Day в Англии

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чемпионат Англии Челси Лондон Саутгемптон

Источник: Евро-футбол

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