"Челси" выкупил у "Реала" контракт вице-чемпиона мира
В прошлом сезоне Ковачич выступал за "Челси" на правах аренды
Лондонский "Челси" выкупил у мадридского "Реала" хорватского полузащитника Матео Ковачича. 25-летний футболист заключил с лондонцами пятилетний контракт. В прошлом сезоне Ковачич выступал за "Челси" на правах аренды. Ранее сообщалось, что "Челси" выкупит вице-чемпиона мира 2018 года у мадридцев за 45 миллионов евро, включая различные бонусы
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"Я действительно наслаждался своим сезоном в "Челси" на правах аренды. Чувствую себя комфортно в клубе. Очень люблю Лондон и английскую Премьер-лигу. Я рад, что смог подписать с клубом долгосрочное соглашение. У нас был успешный год, ведь мы выиграли Лигу Европы. Я надеюсь, что смогу внести свой вклад в успехи команды", – сказал Ковачич.
В минувшем сезоне Ковачич порвел в составе лондонцев 52 матча во всех турнирах и сделал две результативные передачи. Вместе с "Челси" Ковачич победил в Лиге Европы.
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