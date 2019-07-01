"Челси" выкупил у "Реала" контракт вице-чемпиона мира

В прошлом сезоне Ковачич выступал за "Челси" на правах аренды

Матео Ковачич. Фото: Официальный сайт ФК "Челси"

Лондонский "Челси" выкупил у мадридского "Реала" хорватского полузащитника Матео Ковачича. 25-летний футболист заключил с лондонцами пятилетний контракт. В прошлом сезоне Ковачич выступал за "Челси" на правах аренды. Ранее сообщалось, что "Челси" выкупит вице-чемпиона мира 2018 года у мадридцев за 45 миллионов евро, включая различные бонусы

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"Я действительно наслаждался своим сезоном в "Челси" на правах аренды. Чувствую себя комфортно в клубе. Очень люблю Лондон и английскую Премьер-лигу. Я рад, что смог подписать с клубом долгосрочное соглашение. У нас был успешный год, ведь мы выиграли Лигу Европы. Я надеюсь, что смогу внести свой вклад в успехи команды", – сказал Ковачич.

В минувшем сезоне Ковачич порвел в составе лондонцев 52 матча во всех турнирах и сделал две результативные передачи. Вместе с "Челси" Ковачич победил в Лиге Европы.

Ране мы писали, что Андрей Шевченко снова забивает за клуб, сломавший его карьеру. Украинский футболист принял участие в матче легенд "Челси" и "Реала".

Также мы писали, что знаменитый чешский вратарь вернулся в "Челси" в необычной должности. Экс-футболист будет отвечать за связь между молодежным футболом и главной командой.

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