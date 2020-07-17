"Челси" заработал 20 миллионов на титуле "Реала", а Азар – первый уникум со времен Дэвида Бекхэма

От завоевания мадридским "Реалом" титула чемпиона Испаниинемаленькую выгоду получил лондонский "Челси". А все благодаря своему бывшему футболисту Эдену Азару, который на данный момент защищает цвета Королевского клуба.

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Бельгийский атакующий полузащитник перешел в испанскую команду из "Челси" прошлым летом. Изначальная сумма трансфера составила 91 млн фунтов или порядка 100 миллионов евро, однако с учетом бонусов она могли вырасти до 130 млн фунтов – 143 млн евро. Как сообщает Mirror, чемпионство "Реала" активировало один из пунктов в договоре с "Челси", и теперь синие получат еще 18 млн в британской валюте или 20 млн в евро за Азара.

Зинедин Зидан и Эден Азар / Фото: Reuters

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Эден Азар стал первым футболистом со времен известного англичанина Дэвида Бекхэма, которому удалось выиграть золотые медали чемпионата Франции, Англии и Испании. Лига 1 покорилась Азару в составе "Лилля" в сезоне-2010/11, АПЛ бельгиец выигрывал вместе с "Челси" дважды — в 2015 и 2017 году, а теперь в его коллекции есть чемпионский титул Примеры.

Отметим, что "Реал" стал чемпионом в 34-й раз в истории. Последний раз мадридцы выигрывали турнир в сезоне-2016/2017. Чемпион прошлого сезона — "Барселона" — занимает второе место в турнирной таблице Примеры. "Реал" набрал 86 очков и перед последним туром опережает "сине-гранатовых" на 7 очков.

Смотрите, как Азар забивал за "Челси"

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