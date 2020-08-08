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Чем Луческу отличается от Михайличенко: прозвучало признание чемпиона мира из "Динамо"

8 августа, 20:00

Олег Люлька Олег Люлька

По словам Георгия Цитаишвили, новый тренер киевлян дает ему значительно больше свободы в атаке, чем предыдущий коуч

Чемпион мира-2019 среди молодежи Георгий Цитаишвили признался, что новый главный тренер "Динамо" Мирча Луческу дает ему больше свободы действий на поле по сравнению с предыдущим наставником команды Алексеем Михайличенко. Напомним, ранее Луческу заявил, что Цитаишвили в роли лидера "Динамо" может заменить Цыганкова, которого, при наличии хорошего предложения, надо продавать.

"Раньше, когда я долго не играл, появлялась неуверенность в себе, думал, что-то не получится. А тут Луческу мне разрешает делать определенные маневры. Речь не идет об авантюрных действиях везде, а только об импровизации в определенной зоне – это придает мне уверенности, я знаю, что можно, – признался в интервью официальному сайту "Динамо" Георгий Цитаишвили. – То есть я получаю пространство для творчества. Луческу говорит, что сначала мы должны выполнить определенные законы, которые он озвучивает, а уже когда мяч доходит в третью зону атаки (поблизости штрафной площади соперника), игра может развиваться совершенно непредсказуемо, поскольку игроки соперника – не роботы, и их действия предсказать невозможно. Поэтому здесь можно брать на себя инициативу, обыгрывать, разыграть какую-то комбинацию и т.д. – здесь это не запрещается. А в обороне и середине поля в плане тактики мы должны строго выполнять то, что он говорит. На мой взгляд, так и должно быть"

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Отметим, что во время знакомства с игроками "Динамо" перед первой тренировкой Мирча Луческу дольше всего задержался именно возле возможного будущего сменщика Виктора Цыганкова – Георгия Цитаишвили, по-отечески взяв его рукой за подбородок, дескать, ну-ка, выше нос!

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Ранее мы писали, что "Динамо" первый матч под руководством Луческу выиграло за закрытыми дверями у команды Второй лиги "Вереса" – 3:0. Голами отличились Дуэлунд, Супряга и де Пена, которому ассистировал Цитаишвили.

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Смотрите, как Цитаишвили забивает за сборную Украины U-21

Все подробности в спецтеме Луческу и "Динамо"

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Динамо Киев Мирча Луческу Алексей Михайличенко Георгий Цитаишвили
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