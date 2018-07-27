Чем отличаются двойняшки от воды: фанат поставил в тупик Сидорчука

Полузащитник сборной Украины и киевского "Динамо" Сергей Сидорчук в столице встретился с юными фанатами. Сидорчук провел длительную автограф-сессию, позволил сфотографироваться всем желающим и разыграл призы среди болельщиков. В частности выяснилось, что любимый игрок Сидорчука – Стивен Джерард, певец – Монатик, а живет он на базе вместе с Николаем Морозюком.

Главный приз, футболку "Динамо" с номером 5, получил болельщик из Киева, который задал оригинальный вопрос.



- У вас же двойняшки? – спросил он футболиста.

- Да

- А знаете чем отличаются двойняшки от воды?

- Честно сказать нет ...

- Когда вода, говорят H₂0, а когда двойняшки, "О, целых два!"



Динамовец провел больше часа в общении с детьми, вопросы касались обуви, личной жизни, школьных предметов и футбольной стратегии. Сергей с удовольствием вспомнил детство и даже дал советы ребятам.

Напомним, что месяц назад Сергей Сидорчук подписал с "Динамо" новый контракт на пять лет. Таким образом, капитан киевлян связан со своим клубом до 2023 года.









Фото #UkrTribuna

Фото #UkrTribuna

Фото #UkrTribuna

Фото #UkrTribuna



