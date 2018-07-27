Чем отличаются двойняшки от воды: фанат поставил в тупик Сидорчука
Футболист "Динамо" встретился и пообщался с болельщиками
Полузащитник сборной Украины и киевского "Динамо" Сергей Сидорчук в столице встретился с юными фанатами. Сидорчук провел длительную автограф-сессию, позволил сфотографироваться всем желающим и разыграл призы среди болельщиков. В частности выяснилось, что любимый игрок Сидорчука – Стивен Джерард, певец – Монатик, а живет он на базе вместе с Николаем Морозюком.
Главный приз, футболку "Динамо" с номером 5, получил болельщик из Киева, который задал оригинальный вопрос.
- У вас же двойняшки? – спросил он футболиста.
- Да
- А знаете чем отличаются двойняшки от воды?
- Честно сказать нет ...
- Когда вода, говорят H₂0, а когда двойняшки, "О, целых два!"
Динамовец провел больше часа в общении с детьми, вопросы касались обуви, личной жизни, школьных предметов и футбольной стратегии. Сергей с удовольствием вспомнил детство и даже дал советы ребятам.
Напомним, что месяц назад Сергей Сидорчук подписал с "Динамо" новый контракт на пять лет. Таким образом, капитан киевлян связан со своим клубом до 2023 года.
Фото #UkrTribuna
Фото #UkrTribuna
Фото #UkrTribuna
Фото #UkrTribuna
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