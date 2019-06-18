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"Чем вы кормите своих игроков?": сеть взорвал 12-летний футболист-гигант из Сенегала

18 июня, 15:53

Юный футболист выделяется на поле антропометрическими данными

Ибрагима Соу
Ибрагима Соу. Фото: Twitter

В сети набирает оборотов обсуждения главной звезды "Севильи" U-12 Ибрагима Соу, забившего в прошлом сезоне 29 мячей. Но предметом обсуждения стала не его игра, а антропометрические данные юного футболиста -  в свои 12 лет сенегалец выделяется среди сверстников ростом в 175 см.

Игрок стал известен после участия в детском турнире LaLiga Promises среди 12-летних, на котором он выделился ростом на фоне более низких оппонентов.

Пользователи Twitter принялись шутить над ростом юного игрока:

  • "Севилья", чем вы кормите своих игроков?
  • Парень из "Севильи", сколько у тебя детей?
  • Родители против детей?

Впрочем, Соу не самый высокий игрок в этой возрастной категории. В 2018 году звездой соцсетей стал конголезский футболист академии "ПСЖ" Битшиабу Эль Чадаль – его рост в 12 лет составлял 190 см! Французскому клубу, чтобы заявить игрока на детские турнире, пришлось доказывать его возраст соответствующими документами.

Напомним, что сборная Украины U-20 впервые в истории стала победителем чемпионата мира по футболу. В финале мундиаля наша команда обыграла Южную Корею со счетом 3:1, а накануне герои вернулись на родину:


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Тег футбол, футболист, Севилья

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Сегодня|Спорт

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