Конец истории ухода Месси из "Барселоны": Лео объявил, где продолжит карьеру

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси выступил с официальным заявлением по поводу своего будущего. Как и предполагала ранее итальянская пресса, шестикратный обладатель "Золотого мяча" остается в каталонском клубе. Хотя последние несколько недель вел переговоры с английским "Манчестер Сити".

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"Я был недоволен, хотел уйти. Мне не позволили это сделать, поэтому я останусь в "Барселоне", чтобы не заниматься судебными разбирательствами. Руководство клуба во главе с Бартомеу — это катастрофа", — цитирует Месси Goal.

Ранее появилась информация, что Месси решил не покидать "сине-гранатовых" после встречи своего отца Хорхе с президентом клуба Хосепом Марией Бартомеу. "Барселона" дала понять, что не даст Лео уехать из Каталонии бесплатно. Месси в свою очередь не захотел судиться с клубом, в котором провел 20 лет. Вероятнее всего, аргентинец покинет каталонцев следующим летом, когда истечет его контракт.

Лионель Месси / Фото: Reuters

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Ранее относительно будущего 33-летнего Лионеля звучала противоречивая информация. По одним данным, Месси согласовал 5-летний контракт с "Манчестер Сити" на сумму 700 млн евро. Аргентинцу даже предложили долю в компании City Football Group, которая управляет клубом "МанСити", в качестве частичной оплаты.

Шарфики "Барселоны" / Фото: Reuters

По другой же информации, тренер "Манчестер Сити" Гвардиола посоветовал Месси остаться в "Барселоне". Якобы "горожане" пришли к выводу, что не готовы выложить столь крупную сумму за трансфер Месси и запрашиваемую игроком зарплату. Зато могут подписать Лионеля в качестве свободного агента, каковым он станет через год.

Напомним, что контракт 32-летнего аргентинского форварда с "Барселоной" истекает в июне 2021 года. А Месси выступает в составе каталонцев уже 15 лет – с 2005 года. До этого находился в академии испанского клуба.

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