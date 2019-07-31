На два с половиной года контракт с греками подписал голландец Джон ван’т Шип

Новый тренер Греции. Фото voetbalprimeur.nl

Чемпион Европы 1988 года возглавил сборную Греции https://cdn.segodnya.ua/i/image_630x354/media/image/5d4/1ed/b2b/5d41edb2ba31d.jpg https://cdn.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5d4/1ed/b2b/5d41edb2ba31d.jpg 2019-07-31T22:36:00+03:00 Футбол На два с половиной года контракт с греками подписал голландец Джон ван’т Шип

Голландский специалист Джон ван’т Шип утвержден в должности главного тренера сборной Греции, сообщает пресс-служба Федерации футбола страны. Контракт с 55-летним тренером рассчитан на два с половиной года.

На этом посту он сменил Ангелоса Анастасиадиса, уволенного 15 июля из-за неудовлетворительных результатов команды. У сборной Греции лишь 4 очка после четырех матчей и четвертое место в своей отборочной группе к Евро-2020.

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55-летний специалист во время карьеры игрока выступал за "Аякс" и "Дженоа". Также на его счету 41 матч за сборную Голландии – победе на Евро-1988 и "бронза" на Евро-1992. В качестве тренера на клубном уровне работал с "Твенте", "Аяксом", "Мельбурн Сити" и "Зволле".

В своем последнем матче отбора на Евро-2020 сборная Греции проиграла Италии. Скуадра Адзурра обеспечила себе выигрыш еще в первом тайме поединка, забив в ворота эллинов три мяча в течение девяти минут.

Напомним, экс-тренер сборной Черногории Любиша Тумбакович был уволен со своего поста за отказ выходить на матч против команды Косово в рамках отбора на Евро-2020.

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