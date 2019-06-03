Чемпион Германии возглавил луганскую "Зарю"

Виктор Скрипник подписал контракт с луганчанами на три года

Виктор Скрипник. Фото: Getty Images

Новым главным тренером луганской "Зари" стал Виктор Скрипник. Подпись под контрактом поставлена сроком на три года.

Виктор Скрипник родился 19 ноября 1969 года в Новомосковске. Выступал за "Металлург" (Запорожье), "Днепр" и бременский "Вердер". Большую часть своей игровой карьеры нынешний наставник "Зари" провел именно в "Вердере", играя в составе бременцев на протяжении восьми лет и был одним из лидеров команды. В составе "Вердера" стал чемпионом Бундеслиги и дважды обладателем Кубка Германии.

Если говорить, непосредственно, о тренерской карьере, то она началась там же, в "Вердере". Сначала он руководил молодежными командами бременцев, а затем, 25 октября 2014 года был представлен в качестве главного тренера "Вердера", который возглавлял до сентября 2016 года.

Затем, Виктор Анатольевич взял паузу, а с 2018-го года являлся главным тренером футбольного клуба "Рига". За это время ему удалось выиграть чемпионат и Кубок Латвии. Скрипник был признан лучшим тренером Латвии 2018-го года.

Ранее мы писали, что "Заря" объявила об отставке главного тренера команды Юрия Вернидуба. За время пребывания в "Заре" Юрия Вернидуба луганчане достигли ранее небывалых высот. Играли в групповом этапе Лиги Европы, были участником финала Кубка Украины, завоевали бронзовые медали чемпионата.

В последнем матче сезона "Заря" проиграла "Мариуполю":

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