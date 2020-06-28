Чемпион и обладатель Кубка Италии и друг Марадоны по "Наполи" стал бомжом в родном городе

Пьетро Пузоне был звездой в 1980-е, но теперь опустился и не хочет ничего менять

Интересная история всплыла на свет в итальянском футболе. Бывший полузащитник "Наполи" Пьетро Пузоне, который со знаменитым клубом выигрывал в 1987 году чемпионат и Кубок Италии, оказывается, ушел далеко от спорта и стал бомжом. К слову, в 2020 году "Наполи" обыграл "Ювентус" в финале Кубка Италии.

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Пузоне во время карьеры был в дружеских отношениях с аргентинцем Диего Марадоной. Вместе они часто посещали вечеринки, которые не обходились без алкоголя и наркотиков.

Жизнь Пьетро радикально изменилась с тех пор. Спустя 30 лет с того времени Пузоне живет на улице в родном городе Ачерра, расположенном в 14 км от Неаполя, пишет isport.ua со ссылкой на La Gazzetta dello Sport. Футболиста, который стал бомжом, нашли его бывшие партнеры по "Наполи". Проблемы у Пузоне начались после завершения карьеры, поскольку он не сумел избавиться от алкогольной и наркотической зависимости.

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Как рассказал Раффаэле Летьери, мэр Ачерры, последний раз он пытался убедить Пузоне отправиться на лечение во время пандемии коронавируса:

"Мы общались в мае. Предыдущие беседы со службой наркомании не дали результаты. Если его старые товарищи убедят его, заставят почувствовать себя нужным, то это может быть правильным стимулом для Пьетро изменить свою жизнь".

Тем временем Марадона зовет Роналдиньо к себе в команду.

Смотрите, как нынешний "Наполи" играет с "Барселоной" в плей-офф Лиги чемпионов

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