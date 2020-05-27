Чемпион мира боится тренироваться из-за коронавируса: появилась реакция его партнеров по "Челси"

Одноклубники поддерживают французского полузащитника Н’Голо Канте: "Он не стал бы врать"

Одноклубники французского полузащитника "Челси" Н’Голо Канте отреагировали на его решение отказаться от тренировок с командой. Напомним, чемпион мира-2018 принял такое решение, опасаясь за свое здоровье в условиях пандемии коронавируса.

"Канте сдал отрицательный тест на коронавирус, но во время карантина он испытал симптомы вируса, которые его напугали. Мы уважаем его и будем ждать, пока он начнет чувствовать себя комфортно, ведь для футболистов важно ощущать уверенность, – заявил голкипер "Челси" Вилли Кабальеро в комментарии GFFN. – Н’Голо – очень скромный и трудолюбивый парень, он всегда улыбается. Если он так поступает, значит, у него есть на то причины. Мы знаем, что он любит тренироваться, он не стал бы врать о чем-то подобном. Вся команда поддерживает его"

Н’Голо Канте / Фото: Getty Images

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Ранее появилась информация, что лидера "Челси" Канте хотел убить его же агент. Футболисту угрожали расправой, требуя долю от пяти миллионов евро, которые получил другой представитель игрока за его переход из "Лестера" в клуб Романа Абрамовича.

Смотрите, как забивает Канте

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