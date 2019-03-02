Чемпион мира Давид Вилья забил дебютный гол в Японии
Испанский ветеран открыл счет своим голам за "Виссел Кобе"
Испанский нападающий Давид Вилья отличился за японский клуб "Виссел Кобе" в матче против "Саган Тосу". Это первый мяч испанца за новую команду. Напомним, 37-летний Вилья перешел в "Виссел Кобе" в декабре прошлого года из "Нью-Йорк Сити". В японском клубе также выступают известные ветераны Андрес Интьеста и Лукаш Подольски.
Недавно Давид Вилья забил свой 400-й гол в карьере. Ранее он выступал за хихонский "Спортинг", "Сарагосу", "Валенсию", "Барселону" и "Атлетико".
Нападающий трижды становился чемпионом Испании, дважды выигрывал Кубок и трижды – Суперкубок страны. В составе Барселоны он выигрывал Лигу чемпионов, завоевывал Суперкубок УЕФА и побеждал в клубном чемпионате мира. Вместе со сборной Испании становился чемпионом Европы 2008 года и чемпионом мира 2-го.
Кстати, недавно мы писали, что самый старый профессиональный футболист мира снова продлил контракт. 51-летний Кадзуеси Миура продолжит играть в чемпионате Японии. Миура – самый -возрастной игрок в профессиональном футболе. Японец проводит уже 33-й сезон в карьере.
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