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Чемпион мира Гризманн готов на понижение зарплаты ради перехода в "Барселону"

Сегодня, 14:20

По сведениям СМИ, каталонский клуб передумал покупать француза

Антуан Гризманн
Антуан Гризманн. Фото: AFP
Чемпион мира Гризманн готов на понижение зарплаты ради перехода в "Барселону" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/cbb/cda/5c9cbbcda89ca.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/cbb/cda/5c9cbbcda89ca.jpg Футбол По сведениям СМИ, каталонский клуб передумал покупать француза

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн готов пойти на сокращение своей заработной платы, чтобы перейти в "Барселону", сообщает El Mundo Deportivo. В настоящее время французский футболист зарабатывает в "Атлетико" 23 млн евро в год, в то время как год назад каталонский клуб предлагал ему контракт с окладом 16 млн евро. Тогда сделка не состоялась, а уже сейчас, по данным СМИ, "Барселона" не заинтересована в Гризманне.

28-летний игрок перешел в "Атлетико" летом 2014 года из "Реала Сосьедад". Сумма трансфера составила 30 млн евро. В нынешнем сезоне француз принял участие в 28 матчах испанского национального чемпионата, в которых стал автором 12 забитых мячей (три – с пенальти), а также отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Напомним, что накануне футболисты сборной Франции получили чемпионские перстни, как в НБА. Финансировал производство перстней игрок "Манчестер Юнайтед" Поль Погба.

Кстати, ранее случился забавный случай. Во Франции родителям запретили назвать ребенка в честь футболистов. Пара хотела назвать мальчика Гризманн Мбаппе в честь футболистов, забивших голы в финальном матче чемпионата мира.

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Тег Барселона, чемпионат Испании, Атлетико Мадрид, Антуан Гризманн

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