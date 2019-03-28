Чемпион мира Гризманн готов на понижение зарплаты ради перехода в "Барселону"
По сведениям СМИ, каталонский клуб передумал покупать француза
Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн готов пойти на сокращение своей заработной платы, чтобы перейти в "Барселону", сообщает El Mundo Deportivo. В настоящее время французский футболист зарабатывает в "Атлетико" 23 млн евро в год, в то время как год назад каталонский клуб предлагал ему контракт с окладом 16 млн евро. Тогда сделка не состоялась, а уже сейчас, по данным СМИ, "Барселона" не заинтересована в Гризманне.
28-летний игрок перешел в "Атлетико" летом 2014 года из "Реала Сосьедад". Сумма трансфера составила 30 млн евро. В нынешнем сезоне француз принял участие в 28 матчах испанского национального чемпионата, в которых стал автором 12 забитых мячей (три – с пенальти), а также отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
Напомним, что накануне футболисты сборной Франции получили чемпионские перстни, как в НБА. Финансировал производство перстней игрок "Манчестер Юнайтед" Поль Погба.
Кстати, ранее случился забавный случай. Во Франции родителям запретили назвать ребенка в честь футболистов. Пара хотела назвать мальчика Гризманн Мбаппе в честь футболистов, забивших голы в финальном матче чемпионата мира.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Чемпион мира Гризманн готов на понижение зарплаты ради перехода в "Барселону"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"Бавария" купила чемпиона мира за рекордную сумму и сразу отправила новичка под скальпель
Чемпион мира 2018 года Люка Эрнандес вернется на поле только в следующем сезоне
По стопам овечки Долли: ученые предложили клонировать Лионеля Месси
Брат-близнец Месси мог бы получить талант звездного аргентинца
Во Франции родителям запретили назвать ребенка в честь футболистов
Пара хотела назвать мальчика Гризманн Мбаппе в честь футболистов, забивших голы в финальном матче чемпионата мира
Фанаты "Бетиса" устроили овацию Лионелю Месси после гола в ворота их команды
Аргентинский нападающий поблагодарил болельщиков чужой команды за хорошее к нему отношение