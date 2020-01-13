Чемпион мира из сборной Германии может пойти по пути Неймара и выступить на Олимпиаде

Томас Мюллер не опроверг данную информацию: "Никогда не говори никогда"

Томас Мюллер / Фото: Getty Images

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Главный тренер молодежной сборной Германии Штефан Кунц планирует взять на Олимпийские игры-2020 в Токио 30-летнего полузащитника "Баварии" Томаса Мюллера. Об этом сообщило немецкое издание Kicker. Ранее мы писали, что Томас Мюллер отказался от щедрого предложения из Китая.

"Давайте я скажу так: никогда не говори никогда, — прокомментировал ситуацию Мюллер в интервью T-Mobile. — Но Олимпиада не играет роль в моих планах. Я приму любой вариант".

Отметим, что на олимпийском мужском футбольном турнире выступают молодежные сборные, однако каждая команда имеет право включить в заявку до трех игроков вне возрастного лимита, то есть, старше 23 лет. Кроме Мюллера, среди "возрастных" претендентов на поездку в Японию находятся Кевин Фолланд ("Байер"), Максимилиан Арнольд ("Вольфсбург"), Дэви Зельке ("Герта") и Макси Эггештайн ("Вердер").

Чтобы привлечь каждого из игроков, потребуется согласие клубов. Но Олимпиада не входит в международный календарь ФИФА, и клубы не обязаны отпускать на нее своих футболистов. В финале Игр-2016 в Рио Германия проиграла по пенальти Бразилии, за которую выступал Неймар. Ранее мы сообщали, что защитник "Шахтера" вызван в сборную Бразилии для участия в отборе на Олимпийские игры.

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