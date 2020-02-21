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Чемпион мира опустился на дно: бросил Памелу Андерсон и будет играть в России с уголовником

21 февраля, 23:49

От золотых медалей чемпионата мира до уровня худшей команды России

Чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции Адиль Рами стал игроком аутсайдера чемпионата России "Сочи". Условия соглашения с 34-летним защитником на данный момент неизвестны.

Предыдущим клубом Рами был турецкий "Фенербахче". Также за свою карьеру он успел поиграть за "Лилль", "Валенсию", "Милан", "Севилью" и "Марсель". Он становился чемпионом и обладателем Кубка Франции в составе "Лилля", а с "Севильей" побеждал в Лиге Европы, Суперкубке УЕФА и Суперкубке Испании.

Со сборной Франции Рами побеждал на чемпионате мира 2018 года, правда, он ни разу не сыграл на турнире. Однако запомнился своими необычными усами. В СМИ даже писали, что другие игроки французской команды на удачу трогал усы Адиля. Как видим, этот ритуал сработал не хуже знаменитой лысины Фабьена Бартеза.

Правда, в последнее время в жизни Рами наступила черная полоса – сначала футболист откосил от тренировки в составе "Марселя", а вместо этого отправился на съемки телешоу "Форт Боярд". Узнав об этом, в "Марселе" разорвали контракт с футболистом.

Затем его постигла неудача и в личной жизни. Рами встречался со знаменитой голливудской актрисой Памелой Андерсон. Дело шло к свадьбе, но неожиданно пара рассталась, а немного позже девушка рассказала подробности расставания. Оказалось, что Рами изменял Памеле и даже избивал ее.

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Памела Андерсон и Адиль Рами

Памела Андерсон и Адиль Рами / Фото: Getty Images

Последние два с лишним года моей жизни были сплошной ложью. Меня обманывали, заставляли думать, что у нас большая любовь… Я подавлена тем, что выяснила за последние дни. Он жил двойной жизнью. Он врал всем. Как это возможно – вот так контролировать сердца и умы двух женщин. Я уверена, что были и другие. Он просто монстр", – гневно написала Андерсон.

А теперь знаменитый защитник будет доигрывать свой футбольный век в составе худшей команды чемпионата России. Кстати, кроме Рами "Сочи" дозаявили на сезон скандального нападающего Александра Кокорина, который вместе с другим футболистом Павлом Мамаевым отсидел полтора года в тюрьме за избиение нескольких человек.

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чемпионат России Адиль Рами Сочи ФК

Источник: Сегодня|Спорт

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