Чемпион мира по футболу справил нужду "в кусты" перед началом матча: фото

Это уже второй подобный случай в карьере немца Кевина Гросскройца. Ранее он облегчился прямо в холле гостиницы

Знаменитый немецкий футболист Кевин Гросскройц, выступающий сейчас за команду третьего дивизиона Германии "Юрдинген", угодил в очередной скандал. Перед началом контрольного матча против "Бохума" 32-летнему полузащитнику по прозвищу "Рыба" припекло – страх как захотелось сходить по-маленькому. А так как до ближайшего туалета было несколько сотен метров, а стартовый свисток судьи вот-вот должен был прозвучать, то Кевин справил нужду "в кусты" аккурат за скамейкой запасных своей команды.

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Вместе со звездным Кевином Гросскройцом облегчились еще несколько футболистов "Юрдингена". Эта сцена не прошла мимо любопытных глаз папарацци, как следствие, кадры попали на страницы немецкого таблоида Bild.

Кевин Гросскройц / Фото: Bild

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Отметим, что это уже не первый похожий случай в карьере Гросскройца, который становился чемпионом мира-2014 в составе сборной Германии и двукратным чемпионом Бундеслиги с дортмундской "Боруссией".

Шесть лет назад Кевин помочился в холле отеля в Берлине после финала Кубка Германии, в котором его "Боруссия" проиграла "Баварии" 0:2, а один из мячей в ворота дортмундцев влетел после грубой ошибки Гросскройца. Футболист решил утопить свое горе в алкоголе, а в туалет сходил, не добираясь до уборной.

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Тот инцидент привел в бешенство тренера национальной сборной Германии Йоахима Лева. Гросскройц был оштрафован, а в свое оправдание заявил: "Я был разочарован после игры. Мы очень хотели выиграть. После поражения мой разум помутился".

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