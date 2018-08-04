Чемпион мира Погба отказался досрочно прервать отпуск по просьбе Моуринью

Сегодня, 13:55

Футболист демонстративно устроил вечеринку и продолжил отпуск во Французской Полинезии

Поль Погба. Фото AFP
Поль Погба. Фото AFP

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба отказался вернуться в расположение команды до окончания отпуска по просьбе главного тренера английского клуба Жозе Моуриньо, сообщает Tuttosport.

По данным издания, французский игрок отверг просьбу наставника и устроил большую вечеринку для друзей и близких в Лос-Анджелесе, после чего отправился во Французскую Полинезию для продолжения отдыха.

Отмечается, что Моуринью остался крайне недоволен решением Погба. Предполагается, что данный инцидент может увеличить шансы на скорый трансфер французского хавбека в другой клуб. Ранее сообщалось, что в услугах Погба заинтересованы "Барселона" и "Ювентус".

Ранее мы писали, что "Манчестер Юнайтед" оштрафовал нападающего на четверть миллиона за поездку на рождение ребенка. Мартиаль уехал в Париж в связи с рождением ребенка и пропустил уже восемь дней.

Несколькими днями в Майами состоялся матч в рамках Международного кубка чемпионов между "Реалом" и "Манчестер Юнайтед". В составе испанского клуба дебютировал украинец Андрей Лунин. Наш вратарь вышел на второй тайм и отстоял на ноль, но это не помогло его команде.
футбол, чемпионат Англии, Манчестер Юнайтед, Поль Погба

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Источник:

FootBoom

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