Сделать стартовой
26,17
29,73
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Чемпион мира снова в ударе: как "Шахтер" обыграл ЦСКА при помощи Сикана

30 июня, 15:42

"Горняки" закрыли программу первого летнего сбора, обыграв серебряных призеров чемпионата Болгарии

Донецкий "Шахтер" закрыл программу первого летнего сбора. В австрийском Гредиге "горняки" встречались с серебряным призером чемпионата Болгарии – ЦСКА – и одолели его со счетом 1:0. Напомним, в дебютной встрече под руководством Луиша Каштру чемпионы Украины ранее обыграли другой болгарский клуб – "Лудогорец" (3:0).

Расписание всех спаррингов команд Премьер-лиги

Стоит отметить, что второй матч кряду за "Шахтер" отличился чемпион мира среди молодежи Даниил Сикан, напомним, ставший лучшим бомбардиром сборной Украины U20 на мундиале в Польше. В этот раз забитый Сиканом мяч оказался единственным, а от того еще более ценным для "горняков".

  • "Шахтер" – ЦСКА (София) – 1:0
  • Гол: Сикан (9)
  • "Шахтер" (1 тайм): Пятов – Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили – Марлос, Степаненко, Коваленко, Соломон, Тайсон – Сикан
  • "Шахтер" (2 тайм): Шевченко – Бутко, Хочолава, Бондарь, Сиприано – Маркос Антонио, Патрик, Пихаленок (Танковский, 81) – Тете, Фернандо, Сикан (Додо, 56)

Ранее мы писали, что "Шахтер" отдал украинского защитника в аренду в бывший клуб Луиша Каштру. Валерий Бондаренко ближайший сезон проведет в португальской команде "Витория Гимарайнш".

Между тем конкуренты "Шахтера" по чемпионату Украины – киевские динамовцы – лишь сегодня вылетели из столицы Украины на свой австрийский сбор. Как мы сообщали, стало известно имя игрока, которому Хацкевич позволил приехать в расположение "Динамо" позже остальных. Датский легионер Дуэлунд присоединится к команде 4 июля – ему дали отдохнуть после выступления на молодежном Евро.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Шахтер Донецк

Вы сейчас просматриваете новость " Чемпион мира снова в ударе: как "Шахтер" обыграл ЦСКА при помощи Сикана". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ассистент нового наставника "Шахтера": "Я давно хотел работать с командой уровня Лиги чемпионов"

28 июня, 17:36

Португальский специалист поделился первыми впечатлениями после переезда в Украину

Чемпион мира в Чернигове: "Десна" провернула мегатрансфер

28 июня, 15:48

Клуб Премьер-лиги усилил победитель молодежного ЧМ-2019 Ефим Конопля

7 желаний мужчины, которые должны быть под запретом в отношениях

Назван лучший сценарий решения конфликта на Донбассе

​Люди спасли тонущих слонят: видео

Важный вопрос. Почему мышцы не растут у грузчиков и строителей?

Почему девушки интересуются женатыми мужчинами

Люди, которые любят вкус кофе и пива лгут сами себе

Как герцогиня Кейт отучает принца Луи от плохих привычек

«Дерзкая казашка» отвергла предложение Тимати

Песков раскрыл планы Путина относительно встречи с Зеленским

Рейтинг самых красивых наций: Украина возглавила список

Почему хек всегда продается без головы: эти фото удивят

Хочешь побывать внутри нового кроссовера Lexus? [Тест-драйв]

Украинские клубы готовятся к старту сезона: расписание всех спаррингов команд Премьер-лиги

Сегодня, 15:45

Клубы украинской Премьер-лиги проводят товарищеские поединки накануне старта сезона в чемпионате Украины

Медальный зачет Европейских игр-2019 в Минске: Украина поднялась на третье место

Сегодня, 15:17

Наша команда завоевала на Европейских играх уже 43 медали – рейтинг всех участников Евроигр

Все о Кубке Африки-2019: расписание и результаты матчей, турнирные таблицы

Сегодня, 00:54

Салах, Мане, Марез и другие звезды африканского футбола сражаются за континентальный трофей

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины

Вчера, 14:00

Все изменения в составах представителей украинской Премьер-лиги

Женский Евробаскет-2019: расписание и результаты матчей, таблицы

28 июня, 23:47

Украинская сборная попала в одну группу с хозяйками турнира и действующими чемпионками континента

Куркума спасет больные суставы

Отставка Авакова после убийства ребенка: решение принято

Пятнадцать подсказок человеку свыше
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь