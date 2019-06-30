Чемпион мира снова в ударе: как "Шахтер" обыграл ЦСКА при помощи Сикана

"Горняки" закрыли программу первого летнего сбора, обыграв серебряных призеров чемпионата Болгарии

Донецкий "Шахтер" закрыл программу первого летнего сбора. В австрийском Гредиге "горняки" встречались с серебряным призером чемпионата Болгарии – ЦСКА – и одолели его со счетом 1:0. Напомним, в дебютной встрече под руководством Луиша Каштру чемпионы Украины ранее обыграли другой болгарский клуб – "Лудогорец" (3:0).

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Стоит отметить, что второй матч кряду за "Шахтер" отличился чемпион мира среди молодежи Даниил Сикан, напомним, ставший лучшим бомбардиром сборной Украины U20 на мундиале в Польше. В этот раз забитый Сиканом мяч оказался единственным, а от того еще более ценным для "горняков".

"Шахтер" – ЦСКА (София) – 1:0

Гол: Сикан (9)

"Шахтер" (1 тайм): Пятов – Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили – Марлос, Степаненко, Коваленко, Соломон, Тайсон – Сикан

"Шахтер" (2 тайм): Шевченко – Бутко, Хочолава, Бондарь, Сиприано – Маркос Антонио, Патрик, Пихаленок (Танковский, 81) – Тете, Фернандо, Сикан (Додо, 56)

Ранее мы писали, что "Шахтер" отдал украинского защитника в аренду в бывший клуб Луиша Каштру. Валерий Бондаренко ближайший сезон проведет в португальской команде "Витория Гимарайнш".

Между тем конкуренты "Шахтера" по чемпионату Украины – киевские динамовцы – лишь сегодня вылетели из столицы Украины на свой австрийский сбор. Как мы сообщали, стало известно имя игрока, которому Хацкевич позволил приехать в расположение "Динамо" позже остальных. Датский легионер Дуэлунд присоединится к команде 4 июля – ему дали отдохнуть после выступления на молодежном Евро.

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